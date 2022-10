Jak to všechno začalo? Proč jste si vybrala právě potkany? Vlastně slabou chvilkou mojí maminky, se kterou jsem ještě jako náctiletá navštívila zverimex v obchodním centru. Původní plán koupit sušené maso pro psy se zvrhl a já odcházela se svým prvním potkaním kámošem. Tehdy jsem o existenci stanic a problémů s množiteli neměla ani páru a zpětně hodnotím toto rozhodnutí jako velmi ukvapené, nicméně tahle červenooká kulička to všechno odstartovala.

Jinak si myslím, že si spíše oni vybrali mě. Ze všech nabízených zvířat mě oslovili právě oni. Mláďata tam byla všechna černobílá a jen jediný chudák tam byl červenooký. A ten byl moje jasná volba. Říkala jsem si, že toho nikdo nebude chtít a skončí jako hadí potrava.

Jak vznikl název vaší chovatelské stanice?

Lavan je právě odvozenina od jména mého prvního potkana. Jmenoval se Lavík, což jsem odvodila od anglického slova love (láska), a z Lavíka se pouhým přesmykem stal název stanice Lavan. I když bych jako dospělá vybírala název asi jinak, stále má pro mě velkou symboliku, protože všechna naše mláďata Lavíkovo jméno nesou a ponesou.

Jak dlouho se chovu potkanů věnujete?

Stanici mám registrovanou od roku 2009, první mláďata u nás přišla na svět v prosinci téhož roku. Příští rok nás tedy čeká již 14. rok chovu.

Odhadnete, kolik potkanů už prošlo vašima rukama? Kolik bylo vrhů?

Na to vám odpovím zcela přesně, jelikož je nezbytné vést si precizní evidenci – ať už se jedná o počty, informace o povahách nebo i zdravotním stavu nejen mých zvířat, ale i našich odchovů u mazlíčkářů. K dnešnímu dni jsem měla 438 vlastních myšáků a odchovala celkem 1871 mláďat. Pod rukama mi však prošlo zvířat více, jelikož se snažím vypomáhat i s adopcemi bezprizorních zvířat.

Jezdíte se svými potkany také na výstavy?

Jezdíme na 1 až 2 výstavy ročně a na umístění našich svěřenců si zpravidla nemohu stěžovat. Například na poslední výstavě Potkan v Praze 2022, které jsme se v dubnu zúčastnili, jsme získali neuvěřitelných 16 ocenění. Je to pro mě důležitá zpětná vazba. Za největší úspěch našich zvířat považuji umístění v kategoriích Nejlepší samec a Nejlepší samice celé výstavy.

Mezi naše nejcennější výhry však patří zájem mých dětí o tyto tvorečky. Za celou dobu chovu jsem byla nejpyšnější, když náš čtyřletý syn vyhrál na své první výstavě se svým potkaním samcem hned tři ceny. Ten pohled, jak jde pyšně pro ceny a celý sál skanduje, mě dojímá ještě teď. Tajně doufám, že po mně jednou děti převezmou štafetu.

Iveta Babačová doufá, že po ní v chovu potkanů její děti jednou převezmou štafetu. Na snímku syn MatějZdroj: se svolením Ivety Babačové

Jaké máte za sebou další úspěchy?

Mezi mezníky v mém potkanářském životě zajisté patří složení zkoušek na posuzovatele a registrátora potkanů. Tuto funkci vykonávám od roku 2017. V roce 2021 jsem díky důvěře kolegů završila svůj „kariérní postup“ a byla zvolena za předsedu Českého klubu potkanů. Dále mě těší zájem o naše mláďata z řad zahraničních chovatelů. Naše odchovy dělají radost například na Slovensku, v Německu, Polsku, ale třeba i ve Francii.

Co obnáší založení chovatelské stanice potkanů?

To by bylo na velmi dlouhé povídání. Ve zkratce: zájemce vyplní přihlášku a zašle ji klubu a jeho členům ke schválení. Pokud je zpětná vazba kladná, nový chovatel nejdříve dostane status členská stanice, v níž musí dodržovat přísnější pravidla, například schvalování vrhu před krytím atd. Po nabrání důležitých zkušeností nejen z praxe odchovu, ale i třeba rozšíření znalostí v genetice, teprve získává status chovatelská stanice.

Kolik přibližně stojí provoz chovatelské stanice potkanů?

Na to asi nedokážu zcela konkrétně odpovědět, jelikož výdaje se samozřejmě liší v závislosti na počtu držených zvířat. Nicméně pokud si někdo myslí, že poctivým chovem jakéhokoliv zvířete se dá něco vydělat, tak je na omylu. Prvotní výdaje jako vhodné ubikace, porodní boxy, přepravky, vybavení do klecí aj. poté nahradí kvalitní krmivo, podestýlka, pořizovací cena mláděte, uchovnění zvířete, platba za krytí, výdaje za výstavy, členské poplatky a spousta dalšího. Mezi největší výdaje se jednoznačně řadí návštěvy veterin.

Co musí splňovat zájemce o mládě potkana?

Zájemcům o naše mláďata zasíláme hned při prvním kontaktu dotazník, například jakou mají klec, zda už nějakého potkana vlastní, jakým krmivem krmí, jaké mají s potkany zkušenosti atd. Pokud odpovědi ukazují na potenciálního zodpovědného zájemce, domluvíme se na závazné rezervaci.

Dá se potkan vycvičit podobně jako třeba pes?

O potkanech se říká, že jsou to takový malí psi. Není to samozřejmě doslovné, ale pokud se jim člověk opravdu věnuje, může je naučit spoustě věcí. Patří mezi ně například přivolání na jméno, naučení se různých triků (otočky, skoky), či dokonce běhu na malých překážkách agility. Ty jsou dokonce již několik let i součástí výstav.

Co by měl budoucí majitel potkanů ještě vědět?

Do takového základního výčtu bych určitě zařadila tyto body:

Nesmí být sám! Pořizujeme vždy minimálně dva jedince stejného pohlaví. Potkan patří vždy a pouze do klece, nikoliv terária či dokonce akvária. Jsou to všežravci, takže ke kvalitní směsi zrní patří občasné příkrmy ve formě například ovoce, zeleniny, masa, bílého jogurtu, kvalitních kočičích granulí aj. Potkany nekoupeme, ani je nebereme ven. Počítejte s tím, že náklady na veterinární ošetření mohou několikanásobně předčit pořizovací cenu.

Proč by si měl člověk pořídit potkana z chovatelské stanice?

Původ pořízení mláděte je velmi důležitý. Názorně vysvětlím rozdíly mezi oficiálním chovatelem a množitelem, ať už tím takzvaně gaučovým, nebo velkomnožitelem, který dodává zvířata do zverimexu. Množitel nemá ideální podmínky pro welfare (životní pohoda, pozn. red.) zvířat. Zpravidla má několik potkanů namačkaných v T4 bedně, kteří se mezi sebou vzájemně a stále dokola kříží až do té doby, než se samice vyrodí nebo zemře vyčerpáním.

A další nešvary?

Nehlídá příbuznost zvířat, takže velmi často dochází k příbuzenskému krytí, které může umocňovat některé problémy. Zvířata dostávají pouze základní chovné granule, žádné přilepšení navíc. Nejsou zvyklá na mazlení, jediný kontakt s člověkem, který mají, je ten, že je někdo vezme za ocas a hodí do vedlejšího boxu. Po zdravotní stránce o ně není pečováno, a proto mají velmi často parazity či onemocnění dýchacích cest. A taktéž různé vrozené vady.

A jak je to u chovatele?

Poctivý chovatel, který má chov jako svůj nevýdělečný koníček, zajišťuje všem svým zvířatům welfare a řídí se pravidly klubu. Mezi ně patří například krytí ve vhodném věku a hmotnosti. Rodiče vrhu poctivě vybírá dle daného standardu klubu, a tak spolu kříží pouze barvy, variety či znaky, které mohou být kříženy a nevedou ke zdravotním komplikacím. Vede plemennou knihu, tvoří rodokmeny, v níž jsou uvedeni předci. Hlídá příbuznost i zdravotní mapu linie. V neposlední řadě vybírá do chovu povahově vhodná zvířata. Velmi často se stává, že chovatel jede nakrýt samici přes celou republiku nebo i do zahraničí.

Co ještě může chovatel garantovat?

Chovatel vám dá zdravé mládě, od malička socializované. K němu rodokmen a doživotní chovatelský servis. A také máte jistotu, že rodiče vašeho nového miláčka žijí pěkný život, ve velké a vybavené kleci, mají pestrý jídelníček, pravidelné mazlení a jsou pod veterinárním dohledem. Že jsou to právoplatní mazlíčci rodiny, a ne jen „číslo“ pro výrobu dalších mláďat.

Jak rozpozná laik chovatelskou stanici od množírny?

Velmi snadno. V ČR máme dva kluby sdružující chovatele potkanů a všichni jsou uvedeni v jejich seznamech. Pokud tam hledané jméno nenajdete, jedná se o množitele. Pro úplnost přidávám weby na obě organizace: http://www.czkp.cz/ a https://www.sochp.cz/.

Iveta Babačová



Narodila se v Roudnici nad Labem, letos se s manželem Martinem a dětmi Matějem a Emou přestěhovali do rodinného domu v Brozanech nad Ohří.



Svůj veškerý volný čas tráví s milovanou rodinou, zvířaty a nedávno se našla také v pěstování rostlin.



Pokud přeci jen najde chvilku volna, šije pod značkou Hamaky od Iky pelíšky pro zvířata.