Zvonky Dobré zprávy zněly v Betlémské kapli, Evropském parlamentu i USA

Před dvaapadesáti lety zakládal Thomas C. Flynn na předměstí amerického města Pittsburgh hudební soubor The Southminster Ringers. Tvořilo jej tehdy osm mladých lidí, kteří se zajímali o hru na ruční zvonky. Během let počet zvoníků narostl, pravidelně nacvičují a vystupují.

Kateřinice. Soubor Zvonky Dobré zprávy vystupuje v roce 2014 na oslavě 10. výročí Diakonie ČCE ve Vsetíně. | Foto: Deník / Michal Burda

Nejen doma v Americe, ale také v Evropě včetně – a to je v tomto případě důležité – Polska a České republiky. ZELOWSKIE DZWONKI V roce 1992 přijeli Southminsterští zvoníci do Zelowa v Polsku, kde měli několik koncertů. Zalíbilo se jim tady a po šesti letech se tedy rozhodli přijet znovu. Zůstali čtyři dny, koncertovali na různých místech a především nabídli pomoc při vytvoření souboru hráčů na ruční zvonky přímo v Zelowě. Místní farářka J. Wiera Jelinek a její dcera Ewa následně odjely do Pittsburghu, aby se učily hrát na zvonky a dirigovat. Další rok pak vzniká v Zelowě nový soubor ručních zvonků – Zelowskie Dzwonki, první soubor tohoto druhu ve Střední Evropě. Z POLSKA DO KATEŘINIC J. Wiera Jelinek a její manžel Miroslaw se v roce 2010 přestěhovali do České republiky, pracují jako duchovní Českobratrské církve evangelické ve sborech v Ratiboři a v Kateřinicích. Protože nechtěli zapomenout na svou práci s ručními zvonky, v Zelowě tak úspěšnou, oslovili mladé lidi ochotné učit se na zvonky hrát. Tak se v Kateřinicích zrodil hudební soubor Zvonky Dobré zprávy, toho času jediný svého druhu v České republice. Vznikl 6. července 2011 na mezinárodním táboře zvonkohry v Kateřinicích s pomocí Southminsterských zvoníků a jejich dirigenta Richarda Pinkertona. Po odjezdu zámořských hostů převzala povinnosti vedoucí a dirigentky souboru sestra farářka Wiera Jelinek. Letos oslaví Zvonky deset let činnosti. Za sebou mají řadu koncertů na různých místech země i za jejími hranicemi. Kateřinští zvoníci hráli i v Senátu, Betlémské kapli, na několika ministerstvech či v jeskyni v Moravském krasu. Navštívili Evropský parlament ve Štrasburku a podnikli turné po Německu, Polsku, Maďarsku a ve Vídni. Poslední významnou událostí bylo v roce 2019 letní turné po USA, na jehož základě vznikla i kniha Zvonky otevírají srdce Ameriky. (text s využitím webu Zvonků Dobré zprávy)