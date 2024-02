Jednota v okrajové části Zubří na Horním konci obce byla uzavřena 14. ledna, podle majitele kvůli vysoké ztrátě. V loňském roce prodělala více než 340 tisíc. Obci zůstávají další tři prodejny tohoto provozovatele. Město vyšlo nemobilním seniorům vstříc a od 15. ledna zavedlo bezplatnou službu svozu k zajištění základních potravin a drogerie do Jednoty u Rozcestí. Bez úspěchu.

Nezájem seniorů o svoz do obchodu si vysvětluje dostupností dalších potravin v obci a také online možností nákupů přes rohlik.cz. „Tento online supermarket nabízí možnost objednání potravin po telefonu, takže ji mohou využít i senioři, kteří nepracují s internetem,“ podotýká starosta. Služba je v obci dostupná od srpna 2023. Za jeden měsíc dovezli kurýři do Zubří přes 200 objednávek.

„K mému překvapení svoz do obchodu nikdo nevyužil,“ řekl Deníku starosta 5,5tisícového města na Valašsku Aleš Měrka.

Představitelé Zubří se snažili do uzavřené prodejny nalákat další prodejce, ale nic z toho nebylo.

„Komunikovali jsme s vietnamskou komunitou, její zástupci o prostory neměli zájem. Jsme v tomto směru značně omezení faktem, že budova je majetkem Jednoty,“ vysvětluje Měrka.

Malé prodejny z obcí a vesnic mizí

Obchůdky na vesnicích někde dotují města, jinde využívají příspěvku z programu Obchůdek 21, i přesto se postupně vytrácejí. V roce 2022 provozovalo prodejny do 400 m² necelých12 tisíc obchodníků (zdroj Asociace českého tradičního obchodu).

Po téměř 35 letech zavřou prodejnu v Petrůvce na Zlínsku. Nepomohla ani dotace

Senior taxi úspěšně funguje v Zubří již čtvrtým rokem

Město provozuje senior taxi od července 2020. Rozváží starší občany do zdravotnických zařízení, na poštu, do lékárny, na nádraží i hřbitov, po katastru obce nebo na městský úřad a zdravotnická zařízení v Rožnově pod Radhoštěm, Zašové či Valašském Meziříčí. Cena za jednu osobu se pohybuje od 30 do 60 korun podle vzdálenosti.

Za třetí rok svého působení od července 2022 do června 2023 taxi odjelo 2743 jízd s více než 33 tisíci kilometrů. Nejsilnějším měsícem byl květen, kdy řidič Lukáš Heralt usedl za volant 308krát a za den najezdil průměrně 183 km. Za celý rok pak denně odjezdil v průměru 12 jízd. Nejčastěji senioři cestovali na Polikliniku Rožnov p. R. (60 % jízd), k lékařům a do Nemocnice Valašské Meziříčí (30 % jízd). Zbylé jízdy vedly po Zubří. Celkové náklady za službu Senior taxi (provoz auta, plat řidiče, odvody, pohonné hmoty) přesáhly 600 tisíc korun.