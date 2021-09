I po 27 letech nejsou opravy zdaleka u konce.

„Myslím, že ještě minimálně další dvě dekády nás čekají,“ říká prezident spolku Polypeje David Krämer.

Cílem však není hrad dostavit do původní podoby včetně střechy, ale dostat ji do stavu takzvané zakonzervované zříceniny.

Dobrovolníci z Mexika i Kanady

Spolek Polypeje vznikl na popud čtyř mladíků z Brna, kteří se vydali na vandr a na Cimburku se jim natolik zalíbilo, že zde zakempovali a řekli si, že by stálo za to hrad opravit. Od června 1994, kdy spolek vznikl, se udělalo mnoho práce. Opravena je, jen pro představu, celá strážní věž, jádro paláce a další.

„Nyní probíhají práce na opravě bývalé první brány,“ prozrazuje Krämer.

Většinu dělnické činnosti si členové spolku zajišťují sami. S odbornými zásahy se však obrací na profesionály. Mnoho let jim jezdili pomáhat v rámci dobrovolnických kempů mladí lidé z celého světa. Na Cimburk přijížděli veskrze vysokoškolští studenti, například z Mexika, Kanady, Japonska a dalších zemí.

Plány či obrazovou dokumentaci, jak hrad vypadal v dobách své největší slávy k dispozici spolek Polypeje nemá. Nejstarší dochovaná obrazová dokumentace pochází až z počátku 20. století.

Odkup od lesů ČR

Cimburk má od roku 2004 spolek Polypeje ve spoluvlastnictví s městem Koryčany, které se sice nestarají o provoz hradu jako takového, ale přispívají na opravy. Tato spolupráce je výhodná pro všechny.

„Například na dotace dosáhne daleko lépe obec, než spolky,“ vysvětluje Krämer.

Oba subjekty zříceninu odkoupily od Lesů ČR, které ji vlastnily od skončení války, kdy byla zkonfiskována na základě Benešových dekretů.

„Od vzniku spolku po rok 2004 jsme zde byli pouze v nájmu. Ale pak jsme řekli dost. Nájem už se nám nechtělo nadále prodlužovat a také pracovat na cizím majetku,“ říká Krämer.

Spolek se kromě oprav stará také o celý chod hradu a pořádá – za normálních okolností – ročně zhruba sedm osm společensko-kulturních akcí. Letošní sezonu ukončila akce Cimburská noc, která se konala o minulém víkendu. Můžeme jen doufat, že jim nadšení a síly vydrží i do následujících let.

Hrad Cimburk se nachází v blízkosti města Koryčany v nadmořské výšce 421 m n. m. Hrad zaujímal strategickou polohu u křižovatky dvou dopravních cest a to cesty od Uherského Hradiště kolem hradu Buchlova na Stupavu a Koryčany a cesty vedoucí z Kroměříže do Střílek, dále pak přes Koryčany až do Hustopeč. Zdroj: www.cimburk.eu