Už v roce 2017 nechala vsetínská radnice opravit levou část chodníku v Palackého ulici ve směru od okružní křižovatky u restaurace Snaha až k historické budově Maštalisek. Včetně opěrné zdi.

„Po pravé straně ulice tehdy prošel opravou jen horní úsek chodníku od objektu bývalého Blocku po kostel Nanebevzetí Panny Marie. Nyní přichází na řadu zbývající, přibližně dvě stě metrů dlouhá část mezi okružní křižovatkou a budovou bývalého Blocku,“ upřesnila mluvčí radnice Jana Raszková.

Letošní oprava je o něco složitější a rozsáhlejší. Na zhruba padesátimetrovém úseku dosud neopraveného chodníku totiž kvůli pohybu horních vrstev zeminy vznikly deformace a trhliny. Radnice proto už vloni nechala zpracovat také odborný geologický průzkum.

„Z jeho výsledků vyplývá, že pod chodníkem se nachází nestabilní zemina, která musí být vyztužena. Dojde tedy ke stabilizaci svahu za pomocí geobuněk, a to do hloubky od 1,7 až do dvou metrů,“ uvedl starosta Vsetína Jiří Růžička.

Aktuálním stavebním pracím předcházelo už na jaře také nezbytné kácení dřevin v pásu o šířce dva a půl metru od zábradlí a v linii celého dvousetmetrového úseku, kde je oprava chodníku naplánovaná. Jak už dříve uvedl správce městské zeleně Petr Mikulík, kácení se týkalo převážně náletových dřevin.

Poté co odborníci svah stabilizují, dojde na samotnou rekonstrukci chodníku.

„Stejně jako na již opravených chodnících podél Palackého ulice i zde nahradí současný asfaltový povrch žulová dlažba s vloženými betonovými prefabrikáty, které spolu vytvoří zajímavou mozaiku. Samozřejmostí je i výstavba odvodňovacího žlabu,“ popsal starosta Růžička.