Zpátky v historii času do Veselé

/Z ARCHIVU DENÍKU/ Minule jsme vám v novém seriálu Deníku přinesli deset let staré fotografie, abychom zavzpomínali na velikonoční oslavy. Tentokrát se ponoříme hlouběji do místní valašské historie a nahlédneme pomocí dobových fotografií do života obce Veselá.

ŠKOLA VE VESELÉ. Na snímku z roku 1948 je s dětmi pan řídící František Tomšík a paní učitelka Květoslava Světová. | Foto: Foto: archiv Obecního úřadu Zašová

Veselá je malebná vesnička pod hřebeny Vsetínských vrchů v údolí řeky Rožnovské Bečvy. Místo, kudy vede Cyklostezka Bečva, místo, kam v zimě můžete vyrazit na sjezdovku. S kostelem svatého Martina (1821) a nejen s ním souvisí krásná tradice listopadového Svatomartinského veselení. Za rok, v roce 2021, to už bude 645 let od prvních zmínek o Veselé a k tomuto výročí připravujeme samostatný díl historické knihy. Veselá formálně patří k obci Zašová,

ale fyzicky leží na opačném břehu Rožnovské Bečvy. Text a texty k fotografiím: Marcela Janišová (manažerka kultury, sportu a cestovního ruchu OÚ Zašová, redaktorka Zašovských novin) a redakce Valašského deníku





