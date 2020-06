Zpátky v čase do Velkých Karlovic

/Z ARCHIVU DENÍKU/ V minulém díle seriálu jsme se přenesli pomocí dobových fotografií do historie kulturních a sportovních spolků obce Zubří, jejíž první zmínky o ní sahají až do roku 1310. Dnes se podíváme do Velkých Karlovic, které založil roku 1714 Karel Jindřich ze Žerotína. Svou rozlohou přesahující 80 kilometrů čtverečných patří mezi největší obce v republice.

ŘEZBÁŘ. Výrobce holubiček Josef Stoklasa, mistr lidové výroby ve své dílně v Podťatém. | Foto: osef Vrážel a archiv OÚ Velké Karlovice

Velké Karlovice byly založeny v roce 1714 Karlem Jindřichem ze Žerotína a svou rozlohou 80,79 kilometrů čtverečnýh patří mezi největší obce České republiky. Typické valašské vesnice se zachovalými pastvinami či staveními v horách, na kterých se dodnes hospodaří, to jsou Velké Karlovice. Doménou vesnice je bezesporu kostel z roku 1754 postavený ve stylu pozdního baroka, fojství z roku 1793 a kupecký dům, ve kterém se nachází vyhlášené Karlovské muzeum, jež přibližuje obraz života lidí v tomto rázovitém koutu Valašska. „V tých třicátých rokoch, gdyž sem začal rozum brať, vtedy nic moc nebylo. A teď sa máme jak páni: ludé majú gde bývať, silnice sú krásné, všude vedú chodníky, práca je, krásné školy sú a obchody… Aj ty luxusní hotely tu máme, enemže na ně nemáme,“ směje se strýc Ludvík Stoklasa. "Karlovice sú nejhezčí vesnica na světě. A Podťaté je nejpěknější ráztoka. Mám to tu rád. Narodil sem sa tu a prožil celý život," hlesne strýc Ludvík. „To sa nedá srovnať kdysi a teď. Dyť já sem enem do měšťanky chodil pěšky hodinu a půl a bosky,“ vzpomíná dál Stoklasa. „Jóó, ľudé sú neskromní. Nekdy si ani nevšimnú, že v tých našich Karlovicách je to furt lepší a lepší," uzavírá nakonec Ludvík Stoklasa. Autorka textu Renata Holčáková, knihovnice

(Snímky: Josef Vrážel a archiv OÚ Velké Karlovice)

