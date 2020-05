Zpátky v čase do Mikulůvky

/Z ARCHIVU DENÍKU/ V minulém díle nového seriálu Deníku jsme se přenesli pomocí historických fotografií do obce, která letos slaví úctyhodných 650 let od svého založení - do Zašové. Tentokrát budeme brouzdat společně časem Mikulůvkou, kde na procházky vyrážel sám Tomáš Garrigue Masaryk, jenž se stal roku 1935 čestným občanem obce.

MIKULŮVKA

Mikulůvka leží v malebném údolí na východním úpatí Hostýnských vrchů. Obcí protéká stejnojmenný potok, který se vlévá do Vsetínské Bečvy. První písemné zmínky o obci Mikulůvka sahají do roku 1652, kdy je v křestní knize poprvé uveden název obce Mikulassewka. Významnou stavbou pro rozvoj obce byl Mikulův mlýn, kde se mlela mouka. První písemná zmínka pochází už z roku 1618. V roce 1991 ho Ministerstvo kultury ČR prohlásilo za kulturní památku. Důležitým milníkem byla i stavba školy v roce 1850, v které jako první stálý učitel pracoval Jiří Palacký, bratr Františka Palackého. Mikulůvka svou malebností vždy přímo vyzývala k procházkám a relaxaci. První koupaliště v Mikulůvce zřídil Tomáš Baťa, na procházky zde vyrážel Tomáš Garrigue Masaryk, který se roku 1935 stal čestným občanem obce. V obci byla kovárna a pravidelně se zde starali o koně z okolí. V současné době je Mikulůvka zdravá a rozvíjející se obec. FOTOGRAFIE:

1. MIKULŮV MLÝN

Vodní mlýn v Mikulůvce stojí za návštěvu. Jeho kolo začalo klapat už v sedmnáctém století. Z původního mlýna ale mnoho nezbylo. Majitelé ho několikrát přestavěli, také ho vzala velká voda. Naposledy v něm hospodařil Josef Mikula. Na konci padesátých let minulého století o živnost přišel. Komunisté stroje zaplombovali. V provozu nechali jen šrotovník. Mikula ho směl užívat pouze pro vlastní potřebu. Mikulův mlýn později odkoupil stát a prohlásil ho za kulturní památku. Ochránci přírody z Valašského Meziříčí zde zřídili muzeum, nechali také zhotovit čtyřmetrovou repliku dřevěného kola, které nabírá vodu pomocí zvláštních kapes. Nové kolo přišlo na půl milionu korun. Podstatnou část nákladů pokryla dotace z evropských fondů. 2. U KOVÁRNY

Kování obecních koní z roku 1972 pod dohledem kočího Jozefa Kamase. 3. HASIČI

Sbor dobrovolných hasičů v obci existuje od roku 1937. V prvních letech činnosti iniciovalo sdružení výstavbu dřevěné požární zbrojnice, kterou později (v roce 1973) nahradila zděná budova s požárním hlásičem. Hasiči se osvědčili jak samostatně například při odstraňování následků povodní, tak i při asistenci profesionálním sborům ze Vsetína a Valašského Meziříčí. Mladí členové sboru se pravidelně a úspěšně účastní hasičských soutěží a pořádají ukázková cvičení během nejrůznějších společenských akcí. Snímek je z otevírání hasičské zbrojnice v roce 1973. 4. ŠKOLA

Budova školy počátkem 20. století. 5. MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ

Spolek sdružuje příznivce myslivosti z Mikulůvky a Oznice a má na starosti honební pozemky v těchto obcích. Vždy na podzim pořádá posezení s gulášem. Na fotografii je zachycena skupina dobrovolníků, kteří se v roce 1976 podíleli na stavbě myslivecké chaty. 6. SK DYNAMO MIKULŮVKA

SK Dynamo Mikulůvka pokračuje v tradici, kterou započala v 30. letech Místní jednota republikánského dorostu. Od roku 1966 se sportovci sdružovali v TJ Sokol. V roce 1974 byla dostavěna a otevřena budova TJ Sokol. V současnosti se tělovýchovná jednota věnuje fotbalu. Muži pravidelně trénují na místním fotbalovém hřišti nebo ve sportovní hale (sokolovně). Na snímcích je zápas TJ Sokol z roku 1966 a stavební práce na sportovní hale z roku 1974. 7. ZVONICE

Zvonice z roku 1906 je dominantou a významnou místní kulturní památkou obce. V roce 2013 došlo k opravě zvonice a odlití nového zvonu. 8. KOUPALIŠTĚ

Třiadvacátého června 1990 proběhlo slavnostní otevření koupaliště v Mikulůvce. Od svého otevření je vyhledávaným turistickým místem. Každoročně se zde koná akce zvaná Pstruhobraní a Kaprobraní výlov kaprů a pstruhů z bazénu. Tato akce je doprovázena bohatým programem plným soutěží. Autoři textu: Zdeněk Marek (starosta Mikulůvky) a redakce

