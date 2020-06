/Z ARCHIVU DENÍKU/ V minulém díle seriálu jsme se přenesli pomocí dobových fotografií ještě jednou do Velkých Karlovic a nahlédli jsme pod pokličku velkokarlovického umění, kultury a sportu. Dnes zavítáme do Janové.

HASIČI - 25. výročí založení hasičského sboru, rok 1922. | Foto: CD Fotokronika obce Janová

JANOVÁ

Čtyři květy zvonku lučního na zeleném trojvrší, vše na zlatém štítu to je znak obce Janová, jejíž existenci potvrzují 515 let staré záznamy. Tedy pouhých dvanáct let po objevení Ameriky.