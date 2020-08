HOŠTÁLKOVÁ

Krásné přírodní prostředí, v němž se naše obec Hošťálková nachází, je dar, který by si měly předávat i generace příští. Nebude na škodu si připomenout slova Svatopluka Čecha: Chudému valašskému lidu jako by daly sudičky v náhradu za pozemské statky lásku k horám, jejich horám, kde si lid žije svým životem a svou filozofií. Právem můžeme užít slov národní hymny zemský ráj to na pohled.

Hory valašské neuchvacují svou velikostí, ale svou rozmanitostí. Pásma horská vkládají se do sebe jako listy rozvité růže. Každý pohled skýtá novou zajímavost, nový obraz. Kdo dovede vyslechnouti jejich hovory, pozná jejich taje. Kdo jim porozumí, pochopí, co Valacha víže k rodné hroudě, o které se praví konec chleba, začátek kameňa.

Text: Hana Graclíková, OÚ Hošťálková, snímky: archiv OÚ Hošťálková