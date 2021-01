K ekologické havárii, která zamořila řeku na úseku o délce čtyřicet kilometrů a zahubila desítky tun ryb, došlo v neděli 20. září loňského roku. Rybáři byli na místě jako první a jako první odebrali i vzorky z vody. Byly cenné hlavně tím, že byly odebrány bezprostředně po havárii - rybáři ale dodnes netuší, jak s nimi bylo naloženo. Podle vyjádření toxikologa Ivana Holoubka z Masarykovy univerzity a chemika a ekotoxikologa Tomáše Randáka z Výzkumného ústavu rybářského a hydrobiologického, kteří vyhodnocují vzorky z Bečvy, jsou bezprostředně odebrané vzorky důležité. Pro závěry šetření mohou být klíčové.

„V neděli 20. září mi ve 12 hodin volal zástupce hospodáře a čistotář v naší organizaci a informoval mě o úhynu ryb u mostu v Hustopečích. Událost jsme ve 12 hodin 2 minuty oznámili na policii,“ vylíčil předseda místní organizace Českého svazu rybářů v Hustopečích nad Bečvou Stanislav Pernický, který časovou osu toho, jak v ten den rybáři přesně postupovali, zveřejnil i na webových stránkách organizace.

Rybáři hned po oznámení monitorovali tok Bečvy a zjišťovali rozsah katastrofy. Na místo postupně dorazili hasiči, policisté a zástupci Povodí Moravy.

„Pracovník Povodí přijíždí na most v Hustopečích asi ve 12.40 hodin. Kontroluje řeku, stav ryb, kterým prohlíží zejména žábra a konstatuje, že ho svědí ruce - má je suché, jako by je ponořil do chlóru nebo sava. Všichni si uvědomujeme, že je zápach chlóru nebo dezinfekce velice intenzivní,“ popisuje.

Podle rybářů dorazili zástupci České inspekce životního prostředí na místo až po pár hodinách.

„Volal jsem jim opakovaně a jejich pracovník se dostavil až po urgenci, což je podle mě šlendrián. Odebrali jsme vzorky do dvou PET lahví a také čtyři uhynulé ryby - bylo to ve chvíli, kdy nám ryby hynuly před očima a koncentrace jedovatých látek byla nejvyšší. Předali jsme je ještě v ten den pracovnici z oddělení životního prostředí Městského úřadu v Hranicích,“ zrekapituloval.

Co se ale se vzorky dělo dál, podle svých slov netuší.

„V daném okamžiku jsme nevěděli, co dříve, uhynulých ryb byly tuny. Důvěřovali jsme orgánům a institucím, že vzorky rychle zanalyzují a zjistí příčinu úhynu. To se ale nestalo. Výsledky se lidé dozvěděli až po několika dnech,“ řekl.

Proč byl nad řekou cítit chlór

Rybáři se podle svých slov dozvěděli až ve čtvrtek ráno, že ryby otrávil kyanid.

„Našli jsme si, že kyanid lze neutralizovat chlornanem sodným, a proto nám bylo jasné, proč jsme nad řekou cítili chlór. Měli jsme poleptané ruce, sliznici v nose, někteří z nás smrkali krevní sraženiny, někoho brněly ruce,“ doplnil Stanislav Pernický, který zvažuje, že podá trestní oznámení.

Odebrání vzorků potvrdila starostka Milotic nad Bečvou Hana Bezděková, která byla na místě.

„Viděla jsem na vlastní oči, že je předávali. Byla tam i paní z vodoprávního úřadu v Hranicích. Přijela jsem mezi prvními, protože Bečva teče i přes můj katastr. Měli jsme v obci strach, aby se neznámá látka nedostala do jezer, což se naštěstí nestalo,“ řekla s tím, že informace o zamoření Bečvy kyanidy ji zarazily.

„Poslala jsem tam dobrovolné hasiče, bůhví, co se mohlo stát,“ poznamenala.

Pracovníci oddělení životního prostředí Městského úřadu v Hranicích vzorky postoupili České inspekci životního prostředí.

„Kolegyně jim předávala vzorky, které rybáři na místě v den havárie odebrali. Inspekce si je převzala,“ uvedla Táňa Drábková z oddělení životního prostředí Městského úřadu v Hranicích.

Inspekce: Brali jsme si vlastní vzorky

Zástupci České inspekce životního prostředí ale výhrady rybářů odmítají s tím, že si na místě odebrali vlastní vzorky.

„Rybáři tvrdí, že nám něco dali, a my říkáme, že ne. Odebrali jsme si sami vzorky z Bečvy, což je běžný postup,“ konstatoval Radek Pallós, ředitel olomoucké pobočky ČIŽP. Vzorky podle něj analyzoval Státní veterinární ústav v Olomouci.

Také mluvčí ČIŽP Radka Nastoupilová odmítá, že by bylo odebrání vzorků po havárii na Bečvě nedostatečné a opožděné.

„Všechny složky, které byly v době po havárii na místě, odebíraly vzorky, včetně ČIŽP. Znovu opakujeme, že svou práci odvedla inspekce profesionálně a podle platných zákonů,“ zdůraznila. Česká inspekce poskytuje v rámci šetření havárie na Bečvě policii součinnost.

„Odebrané vzorky a informace s nimi související jsou i nadále součástí trestního řízení, které není ukončeno. Navíc jsou také součástí kontrol, které v této souvislosti probíhají a podléhají kontrolnímu řádu. Z těchto důvodů zůstává ČIŽP konzistentní - od začátku se snaží mluvit o tom, co vykonala,“ doplnila.

Starosta Hranic zadal právní analýzu

Dvě trestní oznámení podal v souvislosti s havárií na řece Bečvě hranický starosta Jiří Kudláček. I na toku v Hranicích ryby masivně hynuly.

„První jsem podal na neznámého pachatele kvůli hromadnému úhynu ryb a přerovské státní zastupitelství věc postoupilo do Vsetína. Druhé se týkalo toho, že do kontaminované řeky byli vpuštěni lidé. Odpověď se nesla v tom duchu, že rybáři odstraňovali následky havárie na vlastní nebezpečí a vstupovali do vody na vlastní odpovědnost,“ shrnul.

Starosta si zadal rozsáhlou právní studii u renomované advokátní kanceláře.

„Ta by měla jasně definovat, kdo v jakém čase havárie a v jakém pořadí byl povinen cokoliv dělat, to znamená - určit řídící kompetence. Nejsem schopen definovat, jestli byly některé věci učiněny pomalu nebo rychle,“ zhodnotil starosta.

Ten má podle svých slov maximální zájem na objasnění havárie a dopadení viníka.

Policie dosud případ neuzavřela s tím, že věc je ve stadiu prověřování. Přesně před měsícem - 20. prosince - uplynula lhůta na vypracování znaleckého posudku.

„Znalec požádal o její prodloužení. V rámci prověřování kriminalisté prováděli několik dalších úkonů trestního řízení, které jsou důležité pro dokazování - například vyšetřovací pokusy na řece Bečvě nebo zajištění dalších vzorků. I ty je nutné podrobit znaleckému zkoumání. Šetření jsme tedy zatím neuzavřeli,“ uvedla mluvčí policie Lenka Javorková.