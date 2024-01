Vstupy do termálních bazénů a wellness zůstávají na úrovni loňského roku. Čtyřiapůlhodinový vstup do prostor Wellness Horal (termální bazény, saunový svět se saunovými rituály a kardio fitness) vyjde neubytované hosty nad 14 let na 990 až 1390 korun, v závislosti na vybraném dnu. Děti do 14 let zaplatí za celý den jednotně 1890 korun.

Návštěvníci si také připlatí za následné posezení v restauraci. „K mírnému navýšení došlo u nealko nápojů, kávy a piva, a to především v souvislosti se změnou DPH,“ dodává Vala.

Ceny vzrostly také ve Vodním Světě

Ani Areál Vodní Svět obklopený lesy Velkých Karlovic se zdražení nevyhnul. „V souvislosti s novými sazbami DPH jsme byli nuceni k 1. lednu 2024 také upravit některé ceny v rámci Resortu Kyčerka, do kterého spadá i areál Vodní svět. Navýšení je v průměru desetiprocentní,“ sdělila Magda Pekařová z Resortu Synot Kyčerka.

Do areálu Vodního světa mohou osoby nad 15 let za 790 korun. Do bazénu na tři hodiny stojí vstup pro děti do 13 let 220 korun, dospělé a děti nad 13 let 540 korun.

První část opravy páteřní komunikace ve Vsetíně na sídlišti Ohrada skončila

Pod Resort Kyčerka spadá také Grandhotel Tatra, ve kterém zdražili související služby, například masáže. Tříhodinový vstup do wellness hotelu s bazénem, saunami a venkovní vířivkou přijde neubytovnaého návštěvníka na 690 až 950 korun, v závislosti na vybraném dnu.

„Ceny ubytování jsme napříč celým resortem vůbec nezvyšovali. Naopak v případě včasné rezervace nabízíme dokonce zvýhodněné ceny,“ dodává Pekařová.

Musíme zdražit abychom zachovali kvalitu služeb

„Abychom mohli garantovat pětihvězdičkové služby i nadále, museli jsme vládou navýšené sazby DPH zahrnout do cen pobytů a navazujících wellness služeb,“ říká ředitel wellness a spa hotelu Augustiniánský dům v Luhačovicích Roman Taťák.

Očekává, že zvyšování daní, inflace a vysoké ceny energií, které mají i letos stoupat, by mohlo mít v budoucnu vliv na pokles zájmu klientů pro celý cestovní ruch. „Nicméně objem rezervací na první kvartál tohoto roku je zatím přibližně stejný jako v roce minulém,“ dodává Taťák.

Příští školní rok se ve Zlíně otevře první soukromé jazykové gymnázium

Neubytovaní hosté zaplatí za dvě hodiny odpočinku ve wellness 750 až 950 korun v závislosti na vybraném dnu. Mohou využít relaxační bazén s protiproudem, whirlpool nebo některou z saun – finskou, bylinkovou, solnou, nebo mentolovou parní lázeň. K dispozici je také venkovní odpočinková wellness terasa, relaxační místnost a vyhřívané odpočinkové lavice.