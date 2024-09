Mzdová/ý účetní s přesahem do personalistiky Orientujete se ve mzdách? Baví vás komunikace s lidmi a rádi si sami organizujete pracovní náplň? Potom Vás rádi uvítáme na přijímacím pohovoru na pozici Mzdová/ý účetní s přesahem do personalistiky NÁPLŇ PRÁCE: Hledáme samostatnou, spolehlivou a pečlivou kolegyni/kolegu do HR oddělení, která/který bude mít na starosti kompletní zpracování mezd včetně vedení administrativní agendy personalistiky. Jedná se hlavně o: - výpočet mezd včetně zpracování veškerých podkladů - zadávání personálních a mzdových údajů do systému - zajišťování a administrace školení zaměstnanců - zajišťování lékařských prohlídek POŽADUJEME: Přivítali bychom zkušenosti na obdobné pozici a očekáváme velkou dávku pečlivosti a pozornosti k detailům. NABÍZÍME: Zázemí stabilní společnosti s různorodými benefity a možností zkráceného úvazku, flexibilní pracovní doby, práce home office, vše dle domluvy. Další benefity: Příspěvek na dopravné, příspěvky do fondu zaměstnaneckých výhod, možnost stravování, nebo příspěvku na stravování, příspěvek na penzijní připojištění, pololetní odměny aj. PRVNÍ KONTAKT: e-mailem na: personal@remak.cz 35 000 Kč

