Lídr kandidátky Jiří Čunek, který v paralelních senátních volbách dokázal podruhé v řadě zvítězit už v prvním kole, což se před ním nikomu ze zdejších kandidátů nepodařilo, a který získal v krajských volbách 8103 přednostních hlasů, u jednání nebyl.

Jeho hlavní rival, současný hejtman a vítěz voleb Radim Holiš (ANO), dostal 9695 přednostních hlasů. Nikdo další napříč stranami se takovým číslům ani nepřiblížil.

Povolební vyjednávání s vítězem voleb se uskutečnila bez vás. Proč?

Já jsem u toho nebyl z vlastního rozhodnutí, protože bych nerad, aby nějaká rezidua z volební kampaně nebo minulého období, čistě v té emotivní rovině, doprovázela ta jednání. Tak jsem pověřil kolegy, aby jednali, a oni jednali.

Můžeme z toho dedukovat, že míříte do vedení KDU-ČSL?

Dá se z toho dedukovat jediná věc, že já zcela jistě nesměřuju do vedení kraje.

Jaké tedy budou vaše příští kroky?

Moje poloha v tuto chvíli je být senátorem a starostou. Co se týká krajské reprezentace, tak pokud by došlo k nějaké dohodě, tak chci aby tam nebyly nějaké osobní překážky. Ale druhý největší a zásadní konflikt je dohodnout se na investicích, které budou rozumné. Tedy musí dojít k tomu, abychom si, bez nějakých předvolebních a politických výkřiků, sedli nad tou investicí šestnáctimiliardovou do Baťovy nemocnice. Ten generel je velmi nehotový a tím pádem může lítat sem tam v miliardových částkách.

A vaše role ve vedení strany?

Co se týká vedení strany, domníval jsem se, že volby celkově dopadnou jinak. Dopadly takto a tím se věci mění. Teď nevím, až budu vědět, řeknu vám to.