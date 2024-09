Průmyslovku v Otrokovicích čeká zateplení budovy včetně výměny oken a dveří, rekonstrukce střechy a další stavební úpravy související s přesunem školní kuchyně do jiných prostor, vybudování nového zázemí kuchyně včetně gastro vybavení. Z celkových nákladů by měla 24,5 milionu pokrýt evropská dotace. Předpokládaná doba realizace je od září 2024 do konce roku 2025.

Nové učebny v Rožnově pod Radhoštěm a Valašských Kloboukách

Žáci Střední školy zemědělské a přírodovědné v Rožnově pod Radhoštěm se za dva roky budou učit v nových dílnách a odborných učebnách. Nynější prostory jsou zastaralé a mají nedostatečné kapacity pro výuku žáků. V nové budově, která má vyrůst v areálu školy, vzniknou jak učebny, tak další zázemí pro výuku. „Zajímavostí bude venkovní učebna pro výuku přírodních věd na střeše budovy. Předpokládané náklady zde dosáhnou více než 59 milionů korun, z toho by mohla dotace státu a EU pokrýt až 52 milionů. Práce jsou plánovány od jara příštího roku do konce roku 2026,“ přiblížil krajský radní pro investice Zbyněk Fojtíček.

V plánu je také rekonstrukce administrativní budovy Středního odborného učiliště Valašské Klobouky za přibližně 24 milionů. V rámci ní bude vyměněna střecha, pod kterou vznikne nová víceúčelová učebna. Součástí investice je také vytvoření nového sociálního zázemí a výtahu. Zde by měly práce začít letos v říjnu, hotovo má být za rok.

Ještě do konce roku se dočká výměny venkovních žaluzií Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel v Rožnově pod Radhoštěm. Předpokládané náklady se pohybují ve výši 4,6 milionu korun.

Opravy čekají také „ZUŠky“ v Uherském Ostrohu a Valašském Meziříčí

Oprav se dočkají také Základní umělecká škola Uherský Ostroh a Základní umělecká škola Alfréda Radoka Valašské Meziříčí. Obě budovy, v nichž školy sídlí, jsou v majetku měst. Kraj proto poskytne přímo Uherskému Ostrohu necelé 2 miliony z více než 2,8 milionů korun, které bude stát kompletní rekonstrukce sociálního zázemí v 1. a 2. podlaží budovy.

Částkou 2 miliony korun pak přispěje hejtmanství na výměnu oken a vstupních dveří budovy valašskomeziříčské „ZUŠky“ v Sokolské ulici. Zde jsou celkové náklady propočítány na 15,5 milionů korun.

„Ačkoliv se nejedná o budovy v majetku Zlínského kraje, kvalitní zázemí pro výuku a rozvoj talentů je pro nás důležité. Zároveň se jedná o akce, které přinesou úspory energií, a tedy i provozních nákladů,“ uvedla radní pro oblast školství a kultury Zuzana Fišerová.