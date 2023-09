Premiéru ve školních lavicích si letos v kraji odbylo šest a půl tisíce prvňáčků

Začátek školního roku je tady. Do lavic ve Zlínském kraji letos poprvé usedlo na 6500 dětí. Oproti loňskému roku je to přibližně o pět stovek prvňáčků více. Ve srovnání s rokem 2022 nastoupilo do prvního ročníku také více středoškoláků.

První školní den. Prvňáčci. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Burda Michal