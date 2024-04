/FOTO, VIDEO/ Pestrý program čeká hlavu státu ve Zlínském kraji i ve středu. Den začal prezident České republiky Petr Pavel setkáním se starosty Vlachovic, Lipové, Haluzic v areálu bývalých muničních skladů ve Vrběticích.

Návštěva prezidenta Petra Pavla ve Zlínském kraji, areál muničních skladů ve Vrběticích; 17. dubna 2024. | Video: Deník/Kateřina Součková

Z Vrbětic se prezident přesunuje do České zbrojovky v Uherském Brodě, později se setká také s občany Vesnice Roku 2023 v Ostrožské Lhotě.

Na závěr jeho dvoudenní návštěvy se uskuteční debata s lidmi ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti pořádána Deníkem. Prezident Petr Pavel je v kraji od úterka.

I po deseti letech chybí hloubkový průzkum

Návštěvu bývalých muničních skladů navrhlo do programu hejtmanství Zlínského kraje. „Ministerstvo obrany s námi nekomunikuje ohledně svých plánů, které se týkají hloubkového pyrotechnického průzkumu v okolí areálu. Chceme, aby si nás pan prezident poslechl a případně nás podpořil,“ vysvětlil hejtman Radim Holiš.

Prezident se zde ve středu ráno setkal s představiteli municipalit, krajským policejním ředitelem a zástupci státního podniku Vojenské lesy a statky, který areál spravuje.

Prezident Petr Pavel zavítal na úvod druhého dne své návštěvy Zlínského kraje do areálu muničních skladů ve Vrběticích.Zdroj: Denik/Lukáš Kaboň

Petr Pavel už před setkáním přislíbil, že vyslechne názory zdejších starostů a nastínil, že o dalších krocích bude jednat s vládou. „Chci znát stanoviska jednotlivých stran, budu jednat s premiérem, případně s ministry. Bylo by zjednodušené to přisoudit pouze ministerstvu obrany, řešení by mělo být na úrovni vlády,“ uvedl Pavel.

Vrbětice v datech

Exploze, smrt, evakuace vesnic

V listopadu a prosinci 2014 vybuchly dva sklady munice v areálu ve Vlachovicích-Vrběticích. Při prvním výbuchu přišli o život dva pracovníci soukromé společnosti Imex Group, která zde měla budovy pronajaté od armády.

Sousední obce musely být krátkodobě evakuovány, areál byl ohrazen a poté následovalo několikaleté odklízení následků a vyšetřování příčin výbuchu.

Pyrotechnici ukončili sběr munice a střepin v areálu po šesti letech od exploze. V dubnu 2021 vláda zveřejnila důvodné podezření, že do výbuchů byli zapojení důstojníci ruských tajných služeb Alexandr Miškin a Anatolij Čepiga.

Náklady na likvidaci následků katastrofy se do konce roku 2015 přiblížily částce 350 milionů korun, suma potřebná na následné vyčištění areálu od nevybuchlé munice byla odhadována až na 1 miliardu korun.

Podivná skartace

Tehdejší vedoucí Kanceláře prezidenta republiky Vratislav Mynář nařídil mimořádnou skartaci tajných dokumentů v listopadu a prosinci roku 2021. Při ní byl mimo jiné zničen i utajovaný dokument Bezpečnostní informační služby ke kauze Vrbětice.

Odškodnění pro kraj i místní

Ministerstvo vnitra vyplatilo v roce 2022 obyvatelům, které poškodil výbuch muničního areálu ve Vrběticích, více než 298 milionů korun. Dotčené obce (Vlachovice, Lipová, Haluzice, Bohuslavice nad Vláří a město Slavičín) peníze dostaly už dříve, jednalo se celkem o částku 309,5 milionů korun. Zlínský kraj obdržel 59 milionů korun.

V roce 2023 oznámili zástupci Vojenského technického ústavu, že ve Vrběticích začne výroba granátů pro českou armádu. Firma Colt CZ Defence Solutions by zde měla kompletovat až deset tisíc ručních granátů měsíčně.

Deset let po explozi místní i starostové stále marně volají pro hloubkovém průzkumu okolí areálu.

První den prezidenta Pavla ve Zlínském kraji

Prezident Petr Pavel zahájil dvoudenní návštěvu Zlínského kraje v úterý 16. dubna ráno. Nejprve se zastavil ve firmě TON v Bystřici pod Hostýnem, kde si mimo jiné vyzkoušel ohnout třímetrový kus dřeva na židli.

Součástí programu prvního dne návštěvy byla také odpolední zastávka ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, kde jej uvítali jako prvního novodobého prezidenta České republiky.

