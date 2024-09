„Ráno bylo kritické na Rožnovské Bečvě nejenom v Rožnově, ale i ve Valašském Meziříčí a území kolem Bystřičky. Naštěstí můžeme říct, že tady povodňová vlna odeznívá,“ zhodnotil v neděli po zasedání krajské povodňové komise hejtman Zlínského kraje Radim Holiš.

Zatím se kraj nechystá vyhlásit ani stav nebezpečí ani mimořádný stav. „Počkáme na kulminaci Moravy, ale i tak věřím, že mimořádný stav nebude potřeba,“ dodal hejtman.

V pondělí Povodí Moravy zpřesní kulminaci řeky

Největší obavy všech ve Zlínském kraji momentálně směřují k povodí řeky Moravy. „Máme několik minut informaci, že se voda začíná šířit do Kněžpole. Zatím největší obranný tlak teď soustředíme právě na řeku Moravu a její kulminaci. V první vlně by to mělo být v průběhu 17. září. Čas budeme upřesňovat zítra,“ sdělil po jednání komise hejtman Holiš.

V pondělí po patnácté hodině by mělo Povodí Moravy zpřesnit očekávanou „dojezdovou vlnu“ na řece Moravy po soutoku s Bečvou.

Řeka Morava v Hradišti na 3. povodňovém stupni; neděle 15. září 2024 | Video: Pavel Bohun

Ředitelské volno pro dvě školy v kraji

Kvůli povodňové situaci bude v několika středních školách, které zřizuje Zlínský kraj, zítra vyhlášeno ředitelské volno. Týká se to Střední uměleckoprůmyslové školy Uherské Hradiště, Integrované střední školy Valašské Meziříčí, Gymnázia Uherské Hradiště, SUPŠ sklářské ve Valašském Meziříčí a Střední průmyslové školy stavební ve Valašském Meziříčí.

Gymnázium Kroměříž posouvá začátek výuky na třetí vyučovací hodinu. Základní umělecká škola Uherské Hradiště rozhodne o výuce podle aktuálního vývoje, stejně jako Střední a vyšší odborná pedagogická škola Kroměříž. V SOU Uherský Brod bude zítra částečně zrušena výuka a od úterý přejde škola na distanční výuku.

Základní a mateřské školy mají v gesci města, informace lidé najdou zpravidla na jejich stránkách.

Nemocnici v Uherském hradišti hrozila evakuace

Hejtmanství zvažovalo evakuaci pacientů v Uherskohradišťské nemocnici, naštěstí nakonec nebyla potřeba. „Okresní nemocnice ve Vsetíně i Kroměříži fungují zatím ve standardním provozu, pouze u Krajské nemocnice Tomáše Bati a u Uherského Hradiště je omezen příjem tak, abychom mohli reagovat na případnou situaci, kdyby nastalo to nejhorší,“ upřesnil hejtman.

Aktuálně platí také zákaz návštěv v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně a Uherskohradišťské nemocnici.

Hasiči: za dva dny tolik zásahů, jako jindy za půldruhého měsíce

Nejpernější noc v kariéře, tak hodnotí sobotní práci hasičů v kraji jejich ředitel Vít Rušar. Podle evidovaných událostí, výjezdy během soboty a neděle dosáhly 1,5 měsíčních statistik.

„Nasazení hasičů je opravdu extrémní. Nejčastěji řešíme popadané stromy, čerpání, monitoring, pytlování a tak dále. Jdeme nad jakýkoliv rámec standardních služeb. V mnoha případech přebíráme i hovory na lince 112 z těch nejvíce postižených krajů, jako je Olomoucký a Moravskoslezský, kdy ty události nabíráme a posíláme k řešení k řešení tamním složkám,“ uvedl Vít Rusař.

Pohled z dronu na Sazovice a Otrokovice na Zlínsku (video: HZS Zlísnkého kraje):

Záchranáři stále pracují ve standardní režimu a nezaznamenali víc výjezdů. „Ani nás neovlivnil výpadek elektřiny, protože všech 16 výjezdových základem má náhradní zdroje,“ upřesnil její ředitel Josef Valenta.

Policisté uzavřeli šestnáct silnic

Policie evidovala k nedělnímu odpoledni 16 uzavřených silnic, které se postupně snaží zpět zprovoznit. Uzavřená dálnice D55 jihovýchodní obchvat Otrokovic, po dočerpání vody opět obousměrně v provozu.

„Komplikace jsme měli ve Valašském Meziříčí, které bylo komplet uzavřené z důvodu vody nebo popadaných stromů,“ zmínil náměstek krajského ředitele policie Bohdan Varyš.

Podle posledních informací byla v neděli odpoledne průjezdná silnice první třídy I/57 směrem na Vsetín, silnice I/35 na Rožnov pod Radhoštěm, a také silnice II. třídy z Meziříčí směrem na Kroměříž. Neprůjezdná zůstala pouze silnice I/35 směrem na Hranice na Moravě, kterou je možné objet po zkratce na Palačov.

Bohužel kvůli evakuaci ostravského Národní dopravní informační centrum, postihují web dopravníinfo.cz výpadky. „Omezenou kapacitu má i asistenční infolinka Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Sledujte informace ŘSD na síti X v jednotlivých krajích,“ doporučuje mluvčí Lucie Trubelíková.

Pomoc do Moravskoslezského kraje

Policie na Zlínsku má dostatečné kapacity, proto se v neděli ráno rozhodla poslat pomoc kolegům na sever Moravy. „ Vyslali jsme dvacet jedna policistů, kteří v neděli ve tři ráno vyrazili a ihned se zapojili do akce v Ostravě a Opavě,“ upřesnil Bohdan Varyš.

Bohužel se kraj nevyhnul evakuaci, kdy k neděli muselo ze svých domů odejít na 200 lidí: Kde se evakuovalo: Zdounky – Tyršova ulice 30 domů, 50 osob

Mysločovice – evakuace 18 osob

Sazovice – evakuace 15 osob pomocí člunů a lezecké stěny

Količín – evakuace 9 soob

Zahnašovice – evakuace 2 osob

Kroměříž, Altýře – evakuace 10 osob, další 4 odmítli vakuaci. Zhruba deset jich poslechlo a bylo evakuováno hasiči a policisty

Vážany – evakuace 111 osob z Domu pro seniory

Ve Zlínském kraji začala materiální sbírka

Obrovská vlna solidarity napříč krajem a potřeba navzájem si pomáhat. To byl jeden z důvodů proč se hejtmanství ve spolupráci s potravinovou bankou rozhodlo od neděle až do odvolání zřídit materiální sbírku. Bude probíhat ve druhém patře krajského úřadu, každý den od 8 do 19 hodiny.

„Největší poptávka je po balených vodách, konzervách, baleném krájeném pečivu. Vítaná je také drogerie jako vlhčené ubrousky a kapesníčky, dezinfekční prostředky či tekuté mýdlo. Potřeba jsou rovněž věci na úklid - kyblíky, rukavice, smetáky a lopat,“ upřesnila náměstkyně hejtmana pro sociální oblast Hana Ančincová. Bližší informace zveřejní hejtmanství na webových stránkách kraje.

Náměstkyně hejtmana Zl. kraje pro sociální oblast Hana Ančincová hovoří o vyhlášení materiální sbírky; neděle 15. 9. 2024 | Video: Iva Nedavašková

Od pondělí zprovozní speciální infolinku Krajská hygienická stanice, kam se mohou lidé obracet s problémy s pitnou vodou nebo se zatopenými studnami.