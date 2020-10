V tuto chvíli jsou podle vyjádření předsedy představenstev nemocnic Zlínského kraje Radomíra Maráčka evidovány ve všech čtyřech nemocnicích Zlínského kraje dohromady asi tři desítky zdravotníků, kteří jsou covid pozitivní nebo zůstávají v domácí karanténě, právě v souvislosti s onemocněním covid-19.

„Tyto počty jsou v posledních týdnech přibližně stejné, ale určitě je velmi pečlivě sledujeme a pevně doufáme, že zásadním způsobem neporostou,“ věří Radomír Maráček. Co však podle něj může způsobit problémy při zajištění dostatečného počtu zdravotníků na pracovištích, jsou další okolnosti.

„Při jarní vlně koronaviru jsme se například potýkali s chybějícími personálními kapacitami z důvodu ošetřovného v době, kdy byly uzavřené školy,“ připomněl Radomír Maráček.

Ve zlínském kraji na covidovém semaforu svítí v červených barvách okres Uherské Hradiště.

V Hradišti ruší plánované operace

Uherskohradišťská nemocnice proto ruší od pondělí 5. října plánované operace.

Podle vyjádření ředitele Uherskohradišťské nemocnice Petra Sládka, může za absencí lékařů a sester i běžné onemocnění.

„V Uherskohradišťské nemocnici nám nyní v provozu chybí bezmála 90 zdravotníků, i když v souvislosti s onemocněním covid je to asi patnáct z nich, další jsou v pracovní neschopnosti nebo na ošetřovném,“ uvedl Petr Sládek s tím, že z těchto důvodů a také s ohledem na vývoj onemocnění covid-19 v okrese Uherské Hradiště, se v Uherskohradišťské nemocnici ruší plánované operační výkony, a to od pondělí 5. října do odvolání.

„Toto opatření se samozřejmě netýká akutních operací, které provádíme dál, a také ambulantně prováděných výkonů,“ zdůraznil ředitel Uherskohradišťské nemocnice.

Podle informací ÚZIS, které uvádí na svých webových stránkách Česká lékařská komora, je v celé České republice k 26. září evidováno celkem 394 nakažených lékařů, 693 sester a 612 ostatních zdravotníků.

„Za poslední týden se počet aktuálně nemocných lékařů zvýšil o 153, zdravotních sester o 273 a ostatních zdravotníků o 214. Zdravotníci jsou v současnosti po učitelích druhou nejpostiženější profesní skupinou,“ uvedl prezident České lékařské komory Milan Kubek .