Zlínský kraj chce obnovit spoje na Slovensko. Z Horní Lidče i přes Vláru

Zlínský kraj plánuje, že by obnovil přeshraniční železniční spojení na Slovensko. Vyplývá to z nově zveřejněného Plánu dopravní obslužnosti, který řeší provoz do roku 2025 s výhledem o dalších pět let později.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Petr Krňávek

„Cílem dopravy je spojovat, nikoli rozdělovat. Krátkodobým cílem Zlínského kraje je proto obnovit regionální vlakové spojení Horní Lideč – Púchov ve dvouhodinovém intervalu," uvádí se v materiálu. Vlaky na trase přestaly jezdit v roce 2019 s výměnou dopravce, kdy osobní vlaky do Horní Lidče začala zajišťovat Arriva a kraj se nebyl schopen domluvit se slovenskou stranou na zajištění těchto vlaků. Slovenská strana za provoz vlaků požadovala příliš, zůstalo tak jen spojení v podobě expresů. Kraj v materiálu připouští, že kvůli dojíždění do zastávky Púchov závody lze připustit i hodinový interval. „Měla by být nasazena jednotka dostačující kapacity pro standardní poptávku během dne a na špičkové zaměstnanecké spoje buď posílena, nebo nasazena jiná jednotka s odpovídající kapacitou," uvedl kraj na svých stránkách.

Kraj by rád zavedl i vlaky přes Vlárský průsmyk. Po této trase naposledy jezdily komerční spoje Arriva Express. Kraj chce přes hranice nejméně čtyři vlaky denně. „Prodloužení spěšných vlaků ze Starého Města u Uherského Hradiště do Trenčianské Teplé, nebo raději do Trenčína, by představovalo akceptovatelnou a kvalitní nabídku, nesmělo by ale znamenat nasazení jiných než aktuálně provozovaných jednotek typu LINT a GTW. Zavedení této přímé linky za cenu nasazení vozidel řady 845 (resp. 628 DB) je pro Zlínský kraj nepřijatelné," uvádí kraj.

Slovensko se na plány dívá skepticky

Podle Ivana Rudolfa ze slovenského ministerstva dopravy, které vlaky objednává na druhé straně hranice, zatím k žádným jednáním nedošlo. „I mimo dobu koronavirové krize není dostatečný potenciál na pravidelnou osobní dopravu přes tento hraniční přechod, což odpovídá i demografické situaci v okolí tratě," uvedl k plánům na obnovení spojení přes Vláru Rudolf.

Současně uvedl, že Zlínský kraj v minulosti svým rozhodnutím zamezil provozu linky z Púchova do Horní Lidče. „Proto je z pohledu ministerstva otázkou, jakými nástroji by chtěl obnovit provoz na méně frekventované trati, když na vytíženější přispěl k jejímu zastavení," dodal Rudolf.

Zlínský kraj na dotazy o jednání se Slovenskem za dva dny neodpověděl.

Se svolením servru: zdopravy.cz
Originál článku: https://zdopravy.cz/zlinsky-kraj-chce-obnovit-preshranicni-spoje-na-slovensko-z-horni-lidce-i-pres-vlaru-81234/