Nad Balkánem krouží dvě samice supa bělohlavého odchované ve zlínské zoo. Ptáci, které Zoo Zlín předala bulharským kolegům vloni k vypuštění do volné přírody, opustili adaptační voliéru a poprvé zakroužili nad horami středního Balkánu. Zoo Zlín odeslala k repatriaci do Bulharska už 22 supů, z toho 15 bělohlavých, šest mrchožravých a jednoho hnědého.

Dvě samice supa bělohlavého odchované ve zlínské zoo už krouží nad Balkánem. | Foto: Gradimir Yovchev

Obě dvě samice se v roce 2022 nejprve připojily k ostatním supům čekajícím na vypuštění do volné přírody v aklimatizační voliéře v Národním parku Sinite Kamani.

„Na jaře 2023 je bulharští kolegové přemístili do adapční a vypouštěcí voliéry v Národním parku Centrální Balkán. Zde supí samice strávily několik měsíců, aby se co nejlépe adaptovaly, a především si zapamatovaly zdejší prostředí. Mladí supi se totiž často rádi zatoulávají i do vzdálených míst, je proto nutné, aby se maximálně fixovali na místo vypuštění,“ popsala mluvčí zlínské zoo Romana Mikešová.

Před vypuštěním ochranáři připevnili samicím žluté křídelní značky EK a EM pro snadnější identifikaci. Samička EK dostala i lehkou miniaturní vysílačku pro mapování pohybu.

„Jsme hrdí na to, že jako jedna z mála evropských zahrad odchováváme supy přirozeným způsobem, tedy přímo pod rodiči. Je to mimořádně důležité, tito ptáci tak mají všechny správné instinkty nutné k tomu, aby jednou byli schopni žít volně v přírodě,“ uvedl ředitel zlínské zoo Roman Horský.

Zoo Zlín chová supy bělohlavé od roku 1994. První mládě se tam vylíhlo po 15 letech chovu v roce 2009. Stalo se také prvním „zlínským“ supem vypuštěným v bulharských horách. Právě v uvedeném roce zlínská zoo navázala spolupráci s ochranářskou organizací Green Balkans.

„Supi dnes patří k neohroženějším ptákům na světě. Čím více supů se nám tak podaří odchovat, tím více jich můžeme předat k vypuštění do volné přírody. A věřím, že k chovatelským úspěchům nám výrazně pomůže i nedávno otevřená voliéra Gora Ark s dvěma desítkami afrických supů,“ vyzdvihnul ředitel Horský.

Letos zlínská zoo své ochranářské aktivity u supů rozšířila. „Při realizaci nových investičních projektů hledáme možnosti, jak propojit chov zvířete s jeho ochranou přímo ve volné přírodě. V souvislosti s dokončením voliéry Gora Ark jsme se proto rozhodli podpořit organizaci VULPRO, která pomáhá supům v jižní části Afriky. V tomto subregionu žije 9 druhů supů, 8 patří mezi ohrožené druhy,“ přiblížil ředitel.

Jak dále dodal, v ochranářském poslání pomáhají zoo i samotní návštěvníci. „Z každé zakoupené vstupenky 4Nature putují tři koruny na sbírku, ze které můžeme podporovat zvířata v jejich přirozeném prostředí. Vloni se nám takto podařilo získat přes milion korun, kromě projektu VULPRO jsme finančně pomohli dalším čtyřem ochranářským projektům. Právě v tomto vidím jeden z hlavních cílů a smyslů naší práce,“ prozradil Horský.

Zlínská zoo nyní chová sedm druhů supů – supy bělohlavé, himálajské, hnědé, chocholaté, kapucíny, mrchožravé a supy Rüppellovy.