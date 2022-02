Město Zlín plánuje vybudování čtyřpruhového silničního tunelu pod částí třídy Tomáše Bati pro zklidnění dopravy v centru Zlína. Podle informací ze zlínské radnice je to prý technicky možné.

„Hloubený tunel o délce 1,1 kilometru by bylo reálné postavit za čtyři roky za zhruba 5 miliard korun. Vyplývá to ze studie proveditelnosti tohoto záměru, kterou obdržela zlínská radnice od zpracovatele AFRY CZ,“ přiblížil radní odpovědný za oblast dopravy Michal Čížek.

Stavba výjezdové základny záchranky v Otrokovicích začala. Vyjde na 130 milionů

Plán už byl na stole v roce 2016

Zdroj: Vizualizace: se svolením město ZlínPodle vedení města myšlenka na svedení intenzivní silniční dopravy v centru Zlína pod zem není nová.

Objevila se v generelu dopravy v roce 2016.

Zájem o tento způsob řešení narůstajícího problému centra Zlína s intenzivním provozem automobilů se podařilo dotáhnout do zadání studie proveditelnosti v roce 2020.

„Diskutovali jsme a rozvíjeli jsme myšlenku na tunel v centru Zlína dál a město zadalo odborné firmě zpracování studie proveditelnosti. Nyní jsme ji dostali na stůl a můžeme se o záměru bavit konkrétněji. Studie ukazuje, že tunel pod třídou Tomáše Bati by bylo reálné postavit za čtyři roky. V dnešních cenách by to přišlo na cca 5 miliard korun a větší část nákladů by mělo hradit ŘSD,“ shrnul radní pro dopravu Michal Čížek.

Technické služby Zlín omezí dočasně provoz. Společnost sužuje covid

Tunel by ulehčil centru města od 18 tisíc aut denně

Zdroj: Vizualizace: se svolením město ZlínHlavním účelem záměru je převedení tranzitní dopravy a zklidnění středu města. Tunel by měl odvést z centra Zlína asi 18 000 aut denně.

„Umožňuje to vznik pěší zóny, zobousměrnění některých ulic, propojení parků apod. Tunel zlepší dostupnost centra pro chodce a cyklisty a zvýší jejich bezpečnost. Místní ocení nižší hluk a řidiči rychlejší a plynulejší průjezd v západo-východním směru,“ vysvětlil Prokop Nedbal, vedoucí oddělení Koncepce dopravy architektonické, projekční a inženýrské společnosti AFRY CZ.

Tunel by měl být veden ve stopě třídy Tomáše Bati v délce přibližně 1 100 metrů. Zahloubení silnice je navrženo v úseku mezi křižovatkami s ulicí Březnická a s ulicemi Hluboká, Lorencova. Počítá se s dvoutubusovým tunelem se dvěma plnohodnotnými jízdními pruhy v každém směru.

Oproti návrhu z generelu dopravy města Zlína, z něhož zadání studie vychází, bylo zrušeno napojení Dlouhé ulice na tunel. To by totiž podle Michala Čížka bez zásadního zásahu do stávající zástavby nebylo technicky možné. A tunel byl prodloužen přibližně o 1/3 od původní myšlenky.

Co se týká této dopravní stavby, tak ta bude mít kromě zklidnění dopravy v centru města další nezanedbatelný přínos pro obyvatele a návštěvníky Zlína.

Kromě uvolnění přetížené dopravy v centru města, přibude další zelená plocha. Ta mimo jiné ve svém středu propojí park Komenského a Sad svobody. Podle studie proveditelnosti se tak Třída Tomáše Bati v těchto místech zásadně změní.

Kam do sauny a wellness centra ve Zlínském kraji? Vyberte si

Vznikne pěší zóna, parky se propojí

Zdroj: Vizualizace: se svolením město ZlínV oblasti Náměstí Míru a mezi parky dojde podle studie k přeměně třídy Tomáše Bati na pěší zónu s přístupem MHD a zásobování. Náměstí Míru tak bude celistvé, nerozdělené frekventovanou komunikací. Park Komenského a Sad svobody se propojí.

V oblasti náměstí Práce navrhují zpracovatelé studie zcela zrušit třídu Tomáše Bati, což by přispělo k výraznému rozšíření veřejného prostoru v jinak obtížně urbanisticky využitelné oblasti. Podchod chtějí zpracovatelé nahradit přechodem pro chodce s přejezdem pro cyklisty a zároveň navrhují několik dalších nových přechodů s cyklopřejezdy.

Lépe se tak pro nemotorovou dopravu propojí náměstí Práce s továrním areálem. Ulice Štefánikova a Osvoboditelů budou nově obousměrné a budou opatřeny jízdními pruhy pro cyklisty. Všechny přechody v této oblasti se zkrátí a rozdělí ochrannými ostrůvky. Místním, chodcům, cyklistům a motoristům tak tunel v centru do budoucna výrazně ulehčí pohyb po městě.

Krajská policie zhodnotila rok 2021.Opět jsou nej v objasněnosti trestných činů

Z vlastního rozpočtu finančně nedostupné

Pro město Zlín by byla výstavba tunelu z vlastního rozpočtu finančně nedostupná. Předpokládá se však, že investorem by mělo být Ředitelství silnic a dálnic, protože jde o státní silnici.

„Po celou dobu záměr komunikujeme s ŘSD, které na studii proveditelnosti také spolupracovalo. Poslali jsme jim i návrh společného memoranda o této stavbě. Dalším krokem by mělo být uzavření smlouvy o spolupráci a o společném postupu zadavatelů. Potom by následovalo posuzování vlivu stavby na životní prostředí a zadání dokumentace pro územní rozhodnutí,“ nastínil další kroky radní Michal Čížek. Podle zpracovatelů studie proveditelnosti by zahájení stavby bylo reálné nejdříve v roce 2030 a ukončení o necelé čtyři roky později.

VIDEO: Jedinečná operace zachránila ženě nohu. Zničenou kost nahradili jinou

Neexistuje jednoduché a jednoznačné řešení

Historickým centrem Zlína nyní prochází hlavní silniční tah – státní silnice I/49. Intenzita provozu v obou směrech dosahuje téměř 40 tisíc vozidel denně, což tvoří výraznou bariéru v pohybu pěších a znehodnocuje městský prostor. Vzhledem k okolní zástavbě a terénu ani není možné odvést dopravu jinými ulicemi.

Před zadáním studie proveditelnosti na tunel se zvažovalo několik variant převedení dopravy mimo centrum Zlína, všechny ale byly vyhodnoceny jako ještě dražší a méně účinné, protože velká část dopravy má svůj zdroj či cíl právě v širším centru města. Na tranzitní dopravu připadá ve Zlíně jen asi 8 procent vozidel, která projíždějí centrem města.

Ve Zlíně neexistuje jednoduché a jednoznačné řešení (jedna velká infrastrukturní stavba), které vyřeší dopravu ve Zlíně.

Řešení sestává z desítek větších i drobnějších opatření (v oblasti MHD, pěších, cyklo a individuální dopravy) které nesměřují a přijatelným způsobem motivují uživatele k dopravnímu chování, které naplňuje strategické cíle města.