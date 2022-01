„Smyslem akce je připomenout odkaz Jana Palacha. Ve středu to bude právě 53 let, co zemřel na následky svých zranění dvacetiletý student Jan Palach, který se tři dny před tím polil hořlavinou a zapálil na protest proti okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy. Světelný řetěz má připomenout důvody jeho činu,“ připomněla za organizátory akce kulturní a kreativní centrum Živý Zlín Anežka Gavendová.

Nejčastější jména, nejlidnatější okres? Co víme o lidech ve Zlínském kraji

Happening Živý Zlín připravil již po šesté ve spolupráci se zlínským výtvarníkem Petrem Dosoudilem.

„Svoboda je nesmírné bohatství, musíme o ni pečovat i dnes, každý z nás. Proto je tato událost nesmírně emotivní, nabízí možnost rozjímat nad svou osobní situací i společností,” přiblížila důvod pořádání happeningu Jana Kubáčová, pověřená vedením Živého Zlína.

Účastníci se k pořadatelům ve středu přidali a v tichosti zapalovali svíčky od 16 hodin v horní části náměstí pod Památníkem Tomáše Bati. Poslední svíčky nyní vedou až k dolní části Gahurova prospektu. Řetěz by měl být v plném rozsahu vidět z velké vzdálenosti zhruba za hodinu a půl.

Autobusové nádraží ve Zlíně? Další změny k lepšímu na jaře

„Projekt k uctění památky Jana Palacha ve mně zrál několik měsíců. Předně mi celý prostor Gahurova prospektu evokoval Václavské náměstí v Praze, a to svou délkou i šířkou, a pak jsem cítil potřebu tuto událost nějakým výrazným způsobem připomenout. Mrzelo mě, že se na takové dějinné okamžiky s poselstvím pomalu zapomíná,“ uvedl k prvotní myšlence její autor, výtvarník Petr Dosoudil.

„Přes sedm set metrů dlouhý světelný řetěz je nejdelším tohoto druhu v České republice. Svíčky zajišťují pořadatelé, lze přijít také s vlastní bílou svíčkou v ochranném kelímku, nebo malou lucernou,“ zmínila za pořadatele Anežka Gavendová.