Oprava hlavní dopravní tepny I/49 ve Zlíně začala. Řidiči trávili ráno v koloně

Potvrdilo se to, co všichni předpokládali. Zúžení silnice v centru Zlína do jednoho jízdního pruhu přineslo v pondělí ráno komplikace. Motoristé jedoucí od Otrokovic trávili cestu do práce v dlouhé koloně.

Opravy silnice v centru Zlína 10.7.2023 | Video: Iva Nedavašková