Příběh toho nejznámějšího příběhu lidstva představili divákům, kteří zcela zaplnili amfiteátr, tanečníci, zpěváci a muzikanti z rožnovských souborů Javořina, Radhošť a Soláň a Žesťového kvintetu Josefa Blinky. Také členové Jezdeckého klubu Valašsko.

Živý betlém

• V prosinci letošního roku uplynulo 22 let od prvního uvedení tohoto programu ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

• Při psaní scénáře vycházel jeho autor, valašský národopisec, sběratel lidové kultury, etnograf a dlouholetý ředitel skanzenu Jaroslav Štika z Evangelia svatého Matouše a z tradice takzvaných vánočních pastýřských her, nazývaných též pastuši, betlemáři

• V roce 2011 doznal původní scénář Jaroslava Štiky několika změn

• Přibyly do něj autentické záznamy pastýřské hry z moravsko-slovenského příhraničí a koledy rožnovského učitele Josefa Tvarůžka