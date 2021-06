Nečekanou informaci sdíleli během neděle na sociálních sítích zástupci veřejného života z regionu.

Irena Ondrová stála v čele zlínské radnice v letech 2006 až 2010. Byla velkou podporovatelkou kulturního a společenského života ve Zlíně. Její pracovní i osobní stopa pro Zlín je nesmazatelná a výrazná, zasadila se například o založení University Tomáše Bati ve Zlíně, podporovala kulturu v krajském městě.

Stála za vybudováním zlínského Kongresového centra a mnoha dalších projektů, které pomohly tvořit Zlín a život v něm.

Zpráva o jejím náhlém úmrtí zarmoutila proto mnohé Zlíňany, její přátele a kolegy. Všichni tak projevují soustrast jak rodině paní Ondrové, tak také na sociálních sítích.

„Žila životem politika ale i obyčejných lidí, měla ráda divadlo a vážnou hudbu, byla bojovnice a já ji děkuji za společnou řeč a pochopení pomáhat,“ zaznělo mimo jiné například na sociální síti Facebook od pana Františka.

„Její stopa je a zůstane výrazná. My v Městském divadle Zlín na ni budeme vzpomínat, jako na osobnost, která milovala kulturu a rozuměla jí. Nechodila do divadla nebo na koncerty z povinnosti, ale s radostí a jako divačka nám zůstala věrná i po odchodu z veřejných funkcí. Mezi její oblíbená představení patřila Smrt Hippodamie, Žítkovské bohyně a Malované na skle. Čest její památce!“ projevili soustrast i pracovníci zlínského Městského divadla.

Při svém nástupu do primátorské funkce v roce 2006 vystřídala Irena Ondrová svého předchůdce Tomáše Úlehlu.

„Irena byla zdatná politička, úspěšně podporující kulturu ve Zlíně i celém regionu, a nemalou měrou se také podílela na mezinárodní prezentaci našeho města. Jako kolegyně z ODS byla nekompromisní ve svých postojích. Milovala své jezevčíky, o kterých dokázala moc hezky vyprávět. Velmi jsem si vážil její přítomnosti na mém posledním fotbalovém utkání ještě jako hráč,“ vzpomínal na svou kolegyni exprimátor Tomáš Úlehla.

Obrovská energie a tah na branku

I její nástupce v primátorském křesle, Miroslav Adámek ocenil velký přínos pro město, který mu Irena Ondrová dala.

„Byla člověkem s obrovskou energií a tahem na branku. Je za ní vidět její velká práce pro Zlín. Je mi líto, když někdo takový odejde,“ doplnil Miroslav Adámek.

„Bylo to pro mne velmi nemilé a smutné překvapení. Paní senátorka a primátorka Irena Ondrová udělala pro město Zlín kus velmi dobré práce a naše město posunula o velký krok vpřed," ocenil úsilí bývalé primátorky Zlína i současný primátor Jiří Korec.

Poslední rozloučení s Irenou Ondrovou se koná v pátek 11. června ve 13.45 hodin ve smuteční obřadní síni krematoria města Zlína.

Irena Ondrová



Její původní profesí byla učitelka v MŠ, po roce 1989 však vystudovala UK v Praze a byla kulturoložkou.



V politice byla činná od roku 1992, kdy vstoupila do ODS. Několik let působila i jako náměstkyně primátora. Šest let byla senátorkou. Zaměřovala se především na oblast kultury a sociální věci.