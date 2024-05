Zchátralé torzo železobetonového skeletu za kulturním a informačním centrem v Karolince je minulostí. Na začátku května jej k zemi poslali dělníci.

Zchátralé torzo železobetonového skeletu za kulturním a informačním centrem v Karolince. | Foto: Město Karolinka

Kdysi spojovací krček mezi školkovými pavilony měl původně po regeneraci sloužit jako venkovní galerie při muzeu sklářství. Tento záměr se však naplnit nepodařilo a nynější vedení radnice rozhodlo o odstranění stavby.

„Museli jsme zvolit technicky složitější postup. Stísněnost prostoru a možnost poškození okolních budov byly v tomto ohledu problematickým faktorem,“ přiblížil starosta města Libor Ptáček. Odstranění torza konstrukce proto vyšlo městskou kasu na téměř půl milionu korun.

Podle radního Vlastimila Rapanta pověřeného investicemi a rozvojem města bylo demolici torza nutné provést co nejrychleji.

Kromě narůstajícího bezpečnostního rizika zde byl totiž také tlak od vlastníků pozemků v bezprostředním okolí, kteří zde plánují bytovou výstavbu.

V jednom případě se jedná o výstavbu třinácti bytových jednotek. Ve druhém se pak bytová kapacita v Karolince rozroste o dalších třicet dva bytových jednotek.

„Po provedení těchto investic by se přístup k chátrajícímu skeletu uzavřel a byl by pro nás do budoucna problematický,“ vysvětlil radní Rapant.