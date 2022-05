Železniční most na bývalé vlečce přes Bečvu po údržbě využijí pěší i cyklisté

Údržbové práce finišují v těchto dnech na bývalém železničním mostě přes Vsetínskou Bečvu, který spojuje centrum města se sídlištěm Ohrada. Po jejich skončení přesunou dělníci chodník vedoucí přes most přesunut na jeho druhou, širší část – do míst, kudy původně vedly koleje. Most bude sloužit současně chodcům i cyklistům.

Železniční most na bývalé vlečce přes Bečvu po údržbě využijí pěší i cyklisté | Foto: se svolením město Vsetín