Mezinárodní cyklostezka Bevlava směřující ze Vsetína do Trenčína zahajuje letní turistickou sezónu 2023. Cyklisté si mohou projet nově vybudovaný úsek z Ústí u Vsetína do Lužné, případně si ve stejném místě vybrat trasu po cyklostezce Bečva.

Ze Vsetína do Trenčína na kole i koloběžce po cyklostezce malebnou krajinou | Foto: se svolením Zlínský kraj

Na podzim bude dokončena trasa mezi Lužnou a Valašskými Příkazy, která povede krásnou krajinou jižní části Hornolidečska.

V Ústí u Vsetína se potkává cyklostezka Bevlava s cyklostezkou Bečva. Na Hornolidečsku tak kolaři mohou tyto dvě trasy zkombinovat, ale hlavně je aktuálně možné projet si už i nově vybudovaný úsek z Ústí u Vsetína do Lužné.

Následně se okruh dá dokončit třeba přes Zděchov a Huslenky. Sportovci se nemusejí bát ani terénu a mohou z cyklostezky odbočit, připraveny jsou pro ně okružní výlety za zajímavostmi do okolní krajiny. Spolehlivým průvodcem je síť značených cyklotras včetně oblíbené Hornolidečské magistrály.

Z Valašských Klobouk až do Piešťan

Dalším místem, kde se dá aktuálně zažít mnoho nového, je Valašské Klobucko. Z krásného města Valašské Klobouky se dostanete po cyklostezce až do Trenčína nebo Piešťan. Bezpečná trasa vede přes Brumov-Bylnici do Svatého Štěpána. Odtud je potřeba s opatrností projet cca tři kilometry po silnici. Za státní hranicí cyklostezka Bevlava opět pokračuje přes Horné Srnie do Nemšové, kde se cyklisté napojí na Vážskou cyklomagistrálu.

Na moravské straně lákají Valašské Klobouky na lidovou i secesní architekturu či výstavu valašských panenek, v Brumově-Bylnici vybízí k návštěvě hrad Brumov, zajímavá jsou i zdejší muzea. V okolí Vlárského průsmyku můžete prozkoumat Sklářskou naučnou stezku Svatý Štěpán – Sidonie. Cestou vás čeká i nádherná příroda Bílých Karpat. Na Slovensku je známým turistickým cílem například Skalka u Trenčína, nejstarší slovenské poutnické místo. A pak samozřejmě Trenčín s Trenčínským hradem a historickým centrem města.

Okruhy v terénu

Kromě cyklostezky Bevlava, která vede údolím a má mírný profil, mohou návštěvníci využít i řady okruhů v terénu Beskyd, Javorníků, Bílých Karpat a Vizovických vrchů, které jsou vhodné pro utužení kondice. Nabízejí se například trasy Motýlími lukami, Po stopách války, Za pramenem řeky Vláry, na vrchol Vartovny apod.