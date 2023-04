Zuzana ze Zlína je majitelkou tří mainských mývalích koček a patnácti papoušků. Jsou to rodinní mazlíčci, kteří smějí skoro všechno a kočky s majiteli spí i v posteli.

„Krmivo a potřeby pro zvířata nakupuji téměř výhradně přes internet, něco málo na burze. Všimla jsem si, že zdražilo úplně všechno. Něco více, něco méně. Granule pro kočky, konzervy, pamlsky, podestýlky, zrní pro ptáky, vitamínové a minerální doplňky, léčiva, pelíšky, hračky, nádobí. Prostě úplně všechno a nejvíc v posledním půlroce,“ říká Zuzana.

Například pytel granulí, které kupovala ještě ve druhé polovině loňského roku za 1092 korun, dnes pořídí za 1269 korun.

„Ještě citelnější je to u konzerv, které naše kočky spořádají dvě malé konzervy za den. Cena za jednu malou konzervu narostla o osm korun oproti loňsku, velká o deset korun,“ dodává Zuzana.

Krmivo pro papoušky kupuje ve velkých pytlích, což vyjde levněji než malá balení. Další významnou položkou jsou steliva do klecí a kočičích záchodů.

I přes zdražení zůstává u osvědčeného krmiva, kupuje několik značek. Z rozpočtu na rodinné vaření jde kromě masa pro kočky navíc i zelenina a ovoce pro papoušky.

„Těm v sezoně často trhám i plevel a něco vypěstuji,“ dodává majitelka papoušků.

Domácí zoo spolkne několik tisíc měsíčně

Jak říká majitelka zvířectva, musí vyčlenit několik tisíc z rodinného rozpočtu každý měsíc.

„Nejnákladnější jsou kočky, jen v krmivu a kočkolitu vychází jedna kočka na víc než tisícovku za měsíc. Na zvířatech ale nešetřím. Šetřím při nákupech v akcích a ve velkém, což pak vychází o něco levněji. Ušetřím i tím, že spoustu věcí sama vyrobím. Ráda tvořím a třeba hračky, bidélka, houpačky, pelechy, ptačí stromy, to vše se dá udělat a nemusí se kupovat,“ vypočítává Zuzana.

Dodává, že kvalitní krmení a péče o zvířata jí ušetří později násobně víc, než by zaplatila za veterináře. Toho využívá jen u běžných prohlídek.

„Loni jsme za očkování a odčervení platili do tisícovky za jednu kočku. Letos nás to teprve čeká, nemám tedy přehled o aktuálních cenách,“ uzavírá majitelka domácího zvěřince.

Zdražování se zverimexům nevyhnulo

Zdeňka Doleželová vlastní malou prodejnu chovatelských potřeb v Holešově. Potvrzuje fakt, že dodavatelé a výrobci krmiv zdražovali plošně, v řádu desítek procent. Sama majitelka se snaží udržet marže na nejnižší úrovni.

„Je to dáno tím, že mám malý obchod, kde jsem jediným zaměstnancem. Takže nemusím řešit výplaty pro ostatní a podobně,“ vysvětluje Doleželová.

Možná právě pro minimální zdražení ji zákazníků neubylo. A zároveň se jí ani nezdá, že by lidé kupovali levnější produkty.

„Těch, kteří mění značku za levnější, je minimum. Je to dáno i tím, že lidé k nám nechodí na velké nákupy jako do potravin. Dokoupí, co jim chybí, občas vezmou něco navíc,“ dodává majitelka obchodu.

Prodavač ze zooshopu Želvička sídlící v centru Zlína zaznamenal za poslední půlrok pokles tržeb o padesát procent. Zákazníci se podle něj přesunuli spíše do řetězců, kde jsou paradoxně ceny výrazně vyšší.

„Je to ale marketingová masáž. Lidé dostanou věrnostní kartičku s desetiprocentní slevou a neuvědomí si, že to zboží je tam o třicet procent dražší než v běžném krámku,“ říká rezignovaně.

A podotýká zajímavou věc.

„Ti, kteří kupovali levné věci, je kupují stále. Rozdíl vidím naopak u movitějších zákazníků, kteří dříve nehleděli na korunu. Teď přijdou a ptají se po levnějších variantách,“ poukazuje.

Zároveň souhlasí, že zdražování je plošné, od krmiv až po podestýlky.

„Nejvíce ale zdražily věci ze dřeva, hobliny, peletky, domečky pro hlodavce. Tam je nárůst až sto padesát procent,“ uzavírá prodavač.