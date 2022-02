„Díky rozhodnutí vlády už návštěvníci bazénu nemusejí při příchodu prokazovat bezinfekčnost. Otevírá se tak cesta na bazén pro další skupiny lidí, například neočkované proti Covid-19. Bazén je na to připravený,“ ujistil Morcinek.

K dispozici je podle něj stoprocentní kapacita, v plném provozu jsou všechny služby včetně parních lázní či whirpoolu. „Jsme rádi, že už není nutné kontrolovat bezinfekčnost. Návštěvníkům to přinese rychlejší a komfortnější odbavení při vstupu na bazén, zaměstnancům odpadne nepříjemná povinnost některým zákazníkům vstup neumožnit,“ řekl Morcinek.

Ujistil, že se návštěvníci nemusejí obávat, že by jim hrozilo nějaké zvýšené riziko. „Pokračujeme v nastavených vyšších parametrech týkajících se dezinfikování prostor a cirkulace vzduchu,“ ubezpečil.

Nový ceník

Připomněl také, že od 1. března začne platit nový ceník. „Je to přirozeně z důvodů rostoucích cen nejen za energie, ale také za materiál či služby. Stávající ceny jsme udrželi i ve srovnání s jinými sportovišti v okolí i v republice poměrně dlouho. Chtěli jsme umožnit lidem, a hlavně dětem, využívat stávající ceny během jarních prázdnin, to se nám povedlo,“ uvedl Jan Morcinek.

Podle jeho slov se bude zdražovat jen v té nejnutnější míře a nové ceny by neměly od návštěvy bazénu odradit. „Snažili jsme se brát ohled na určité skupiny zákazníků, jako jsou děti nebo senioři, výraznější sleva přichází pro předplatitele našich služeb, takzvané abonenty,“ upozornil jednatel.

Zatímco do konce února zaplatí dospělí za jednorázový vstup na jednu hodinu 80 korun a děti od 3 do 15 let 40 korun, od března už to bude 95 respektive 50 korun. Vstupné na dvě hodiny vzroste u dospělých o 30 korun, u dětí o dvacetikorunu. Senioři si v případě hodinového vstupu připlatí deset korun, u dvouhodinového vstupu dvacet korun.

Zdražily i lázně ve Vsetíně

Rožnovský bazén není jediný v regionu, kde museli sáhnout ke zdražení. Od února navyšovala ceny vstupného také společnost Vsetínská sportovní, která je provozuje městské lázně ve Vsetíně. I tady byl důvodem nárůst cen elektrické energie, tepla, plynu a vody, bazénové chemie, odběru vzorků vody a poplatků za svoz odpadů, tedy komodit, které jsou nutné k zajištění jejich provozu.

„Ač neradi, museli jsme na tuto skutečnost reagovat mírným navýšením cen za vstup do bazénu i sauny,“ potvrdil už dříve jednatel Vsetínské sportovní Ivo Kousal. Ceny základních vstupů se zvýšily přibližně o 15 procent.