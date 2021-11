Například v turisty oblíbeném Resortu Valachy ve Velkých Karlovicích, do něhož spadají Spa hotel Lanterna, Wellness hotel Horal, hotel Galik nebo hotel Pod Javorem, odhadují, že náklady na energie se v souvislosti s jejich zdražování zvýší v řádu 8 až 10 milionů korun ročně.

„To bude znamenat zdražení, které se promítne do ceny všech našich služeb,“ potvrdila PR manažerka Resortu Valachy Martina Žáčková.

O kolik ceny služeb vzrostou, v současné době v Resortu Valachy propočítávají. S vyššími sazbami musí hosté podle Žáčkové počítat od ledna.

„Je to nepříjemné. Náklady na provoz už jsou i tak vysoké, zdražování v této době vnímáme jako citlivé,“ dodala Martina Žáčková.

Elektřina dražší o 350 procent

S růstem cen počítají také v další vyhledávané turistické lokalitě – na Pustevnách v Beskydech.

„Situace není dobrá, určitě se bude zdražovat,“ potvrdil Jakub Nykl, odpovědný vedoucí zdejšího hotelu Maměnka a jídelny Libušín. S jídelníčky, které budou obsahovat už nové vyšší ceny, zde počítají od nového roku.

I tady bude jedním z hlavních důvodů zdražování především skokový nárůst ceny elektřiny.

„V našem případě elektřina podražila třiapůlnásobně. Na elektřinu tady přitom máme všechno,“ poznamenal Nykl. Dodal ale, že nové smlouvy na dodávku elektřiny ještě nejsou podepsané.

„Uvidíme tedy, co se ještě do podpisu stane. Možná, že se situace přece jen ještě trošičku uklidní,“ doufá Jakub Nykl.

Kromě vysokých cen energií se na Libušíně potýkají také s úbytkem návštěvníků. Výrazně jich ubylo hned poté, co vstoupila v platnost povinnost kontrolovat bezinfekčnost.

„Ze dne na den šla návštěvnost kvůli restrikcím o šedesát až osmdesát procent dolů,“ všiml si Nykl.

Opatření navíc přišlo v době, kdy nebylo právě nejpřívětivější počasí. I to se mohlo do nižší návštěvnosti promítnout.

Není nutné zdražovat hned

Že bude nutné do budoucna sáhnout ke zdražení, cítí také Lubor Gášek, provozovatel Penzionu, restaurace a minipivovaru Pod Pralesem ve Velkých Karlovicích. Prozatím to však není na stole.

„Energie budou dražší, to znamená, že bude všechno dražší – včetně služeb, piva či pochutin z kuchyně. Ale o kolik to bude, to je prozatím ve hvězdách,“ říká Gášek.

Podle něj není nutné zdražovat ihned. Výjimkou jsou ti provozovatelé, kteří už museli podepsat nové smlouvy s dodavateli energie s novými vyššími cenami.

„My doufáme, že náš dodavatel energií vydrží a dodrží také smlouvy. Je třeba si také říct, že zdražuje pouze silová elektřina, která tvoří jen část z celkové ceny. Ostatní položky zůstávají stejné,“ všímá si Gášek.

Smířlivěji, než řada jiných hospodských, se dívá také na poslední vládní nařízení kontrolovat bezinfekčnost hostů. Byť to znamená úbytek hostů.

„Každá restrikce vyhání lidi – ze stadionů, z hospod, z kulturních akcí. Jsou to ale v tuto chvíli dané podmínky pobytu někde a je třeba je dodržovat. My jsme bohužel Švejci. Každý neustále vymýšlí, jak to obejít,“ poznamenal Lubor Gášek.

V Karlovicích, kde převládá sezónní provoz, jsou podle něj provozovatelé na výkyvy návštěvnosti zvyklí.

„Nám nyní pomáhají oslavy, které si u nás lidé objednávají například o víkendech. Situaci tak vnímáme možná trošku jinak, než hospody ve městech,“ říká Lubor Gášek.