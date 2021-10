„Je to zásluha našich středoškolaček, které soutěžily v minulosti a od počátku září dvakrát týdně připravovaly mladší spolužáky,“ připomíná vychovatel Vladimír Kurtin s tím, že to byl zážitek i pro jejich svěřence.

Mezi jedenácti školami z celé republiky si však nejlépe vedli domácí. Vyhráli, co se dalo – ovládli obě týmové soutěže i hodnocení jednotlivců.

Při zdravovědě si přál vylosovat ošetření zraněného se silným krvácením – a vyšlo to! „Už několikrát jsem to dělal na zkoušku a jednou v tramvaji, když cestující upadl a poranil si hlavu,“ vypráví patnáctiletý Lukáš Měchura z Vracova, jenž tento úkol v pátečním pokračování celostátní soutěže sluchově postižených cyklistů ve Valašském Meziříčí bravurně zvládl.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.