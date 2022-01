„Během včerejška přibylo nemocných pracovníků. Dnes máme nahlášeny pozitivní antigenní testy u dalších zaměstnanců. Počet nemocných už atakuje stovku,“ uvedl v pátek odpoledne náměstek pro personální řízení ve Vsetínské nemocnici Martin Pavlica.

Pracovní neschopnosti ale podle něj nesouvisí pouze s aktuální koronavirovou nákazou či její omikronovou verzí.

„Mnohé jsou dlouhodobějšího charakteru, projevuje se vyčerpání, opakované infekce,“ vysvětlil Pavlica.

Informatici Vsetínské nemocnice se stěhují do opravené budovy za 7,7 milionu

Vážné případy poveze sanitka do Zlína

O dětské pacienty, kteří budou vyžadovat ošetření z důvodu úrazu či dalších akutních chirurgických onemocnění, se postarají zdravotníci na chirurgické ambulanci.

S běžnými zdravotními problémy se rodiče mohou obrátit na dětskou pohotovost, jejíž provoz je prodloužen až do 22 hodin. V pracovní dny je zajištěna od 17 do 22 hodin, v sobotu a neděli od 8 do 22 hodin. Funguje v přízemí polikliniky.

V případě závažných zdravotních potíží, kdy bude přivolána záchranná zdravotní služba, budou děti převáženy do Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně.