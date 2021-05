Nyní se blíží do finále radikální rekonstrukce, díky níž se někdejší motorest proměnil na moderní penzion s ubytováním, restaurací i wellness službami. Jeho otevření se chystá na začátek léta.

NA NEDOSTATKY UPOZORNILI SAMI HOSTÉ

Poslední nájemní smlouva vypršela zhruba před čtyřmi lety.

„Potom byl jeden rok motorest úplně bez provozu. Cítili jsme, že budova nutně potřebuje rekonstrukci. I zpětná vazba od hostů byla taková, že ubytování už nesplňuje dnešní požadavky,“ popisuje starosta Lidečka Vojtěch Ryza.

Padlo tedy rozhodnutí pustit se do radikální přestavby. Původní myšlenku, rozdělit ji na etapy, zastupitelé zavrhli.

„Zastupitelstvo rozhodlo, že si na to půjčíme a uděláme to najednou. Aby se postupně zase něco nedodělávalo. Třebaže jsme měl zpočátku trochu obavy, vidím to s odstupem času jako dobré rozhodnutí,“ říká starosta.

NA BRIGÁDU PŘIŠLI ZASTUPITELÉ I STUDENTI

Podle něj díky tomu obec ušetřila dost peněz.

„Když se třeba podíváme na ceny stavebních materiálů, jak vystřelily nahoru – kdybychom začínali s rekonstrukcí až teď, stálo by nás to o dvacet, třicet procent více,“ je přesvědčený Ryza.

Další prostředky se pak podařilo ušetřit také díky brigádnické výpomoci místních lidí, zastupitelů i studentů. Zejména v počátku při bouracích pracích.

„A další zajímavé peníze jsme ušetřili, protože jsme se vydali cestou, kdy jsme poptávali jednotlivá řemesla. Bez centrálního dodavatele. Byť to bylo náročnější na koordinování,“ říká Vojtěch Ryza.

PENZION NABÍZÍ SEDMNÁCT POKOJŮ I DVĚ SAUNY

I tak se náklady na přestavbu a pořízení vybavení pohybují kolem 40 milionů korun. Dlužno dodat, že rekonstrukce někdejšího motorestu byla opravdu radikální. Budova je prakticky celá nová, vyměněná je i původní kanalizace. Díky zateplení a využití LED osvětlení značně klesla energetická náročnost.

Původní pivnice se proměnila na bistro, k němuž přiléhá venkovní zpevněná plocha. První a druhé patro slouží pro restauraci s výhledem na Čertovy skály a k ubytovávání. Penzion nabízí sedmnáct pokojů – dva jsou jednolůžkové, zbytek dvoulůžkový s možností přistýlky.Novinkou je wellness část, kterou původní motorest neměl.

„Máme tam dvě sauny – finskou a parní – a vířivku,“ přibližuje starosta Ryza.

S OTEVŘENÍM SE POČÍTÁ ZAČÁTKEM PRÁZDNIN

Aktuální situace je taková, že veškeré hlavní stavební práce jsou hotové a blíží se kolaudace penzionu. S jeho otevřením se počítá na začátku července.

„Představa je taková, že ve vybraný čtvrtek by byl den otevřených dveří, ať si mohou lidé penzion prohlédnou a podívat se i tam, kam se běžně nedostanou. V pátek by pak následovalo slavnostní otevření pro pozvané hosty, zastupitele a zástupce firem, o víkendu by začal běžný provoz,“ plánuje Vojtěch Ryza.

Samozřejmě, uplynulý rok poznamenaný pandemií koronaviru, nebyl a stále ještě není gastro a ubytovacím provozům vůbec nakloněný. I to může ještě otevření penzionu u Čertových skal ovlivnit. Pokud budou podmínky a platná omezení příliš nevýhodná, může to zahájení provozu odsunout.

OBEC SI ZKUSÍ ROLI PROVOZOVATELE

Představa o fungování penzionu je taková, že zpočátku jej obec Lidečko bude provozovat sama – ubytovací, restaurační i wellness část. Provoz penzionu by měl do obecního rozpočtu přinést peníze, které bude možné využít ke splácení úvěrů vyřízených na rekonstrukci.

Nejpozději po třech letech je podle starosty Lidečka nutné vyhodnotit, zda je provozování penzionu pro obec výhodné nebo bude lepší nabídnout jej k pronájmu.