Mezi ženami vyhrála Běhej Valachy Dominika Kraussová, celkovou vítězkou seriálu se však stala teprve osmnáctiletá Barbora Vojtěšková – dosud nejmladší sportovkyně, které se podařil tohoto triumfu dosáhnout.

Vyhlašovaly se také vítězné sportovní týmy, které díky svým členům nasbíraly během celého ročníku nejvíce bodů. Mezi dospělými kraloval Titan Trilife Zlín, mezi dětmi TUFO Cyklozákladna Otrokovice.

„Počasí nám sice letos nepřálo tolik jako v minulých letech, ochladilo se navíc chvílemi pršelo, ovšem tradiční atmosféru to nijak nepoznamenalo. Navíc trasa byla nádherná, trefili jsme se do nejlepšího okamžiku, kdy příroda hraje všemi barvami. Velmi příjemně nás překvapila vysoká účast, zvláště u dětí,“ hodnotil sobotní klání Bohuslav Komín z pořádajícího Resortu Valachy.

Vítěz Petr Šťastný zaběhl trasu 12 kilometrů s převýšení 350 metrů za 50 minut a 30 sekund. Druhý Martin Holiš doběhl v čase 51:30 a třetí Svatopluk Janečka za ním zaostal o necelých 5 sekund. Mezi ženami kralovala Dominika Kraussová v čase 59:25.

„Dnes to bylo krásné, ale hodně náročné na fyzičku. Bláto udělalo své a pro mě osobně byl obzvlášť těžký seběh. O to víc si vítězství cením a doteď nechápu, že se to podařilo,“ radoval se v cíli vítězný Petr Šťastný.

Původně se věnoval závodům na horském kole, ale díky Valachy tour se začal zaměřovat i na další sportovní disciplíny a už popáté nenašel v celkovém bodování přemožitele. Přitom, jak přiznal, poslední rok po narození potomka už intenzívně netrénuje.

„Dobrou fyzičku nejspíš těžím z minulosti. Dnes se udržuji každodenním dojíždím na kole do práce a také aktivní dovolenou, ale závodit už jezdím jen na Valachy. Je to moje srdeční záležitost,“ dodal.

Také vítězka mezi ženami, nadějná triatletka Barbora Vojtěšková, je na Valachy tour jako doma. Před sedmi lety začala s triatlonem na závodě Valachy man (letní díl seriálu Valachy tour), tehdy jako žákyně 6. třídy. Loni postoupila mezi dospělé závodníky a letos v jejich silné konkurenci vybojovala zlato.

„Překvapilo mě, když jsem po Valachy manovi zjistila, že jsem ve vedení. Tak jsem doufala, že to dnes vyjde a vyhraju. Těsně, ale vyšlo to,“ smála se mladá sportovkyně, pro kterou je Valachy tour srdeční záležitostí.

„Líbí se mi, že je pro všechny věkové kategorie. Každý si tu najde svoje. Navíc tady závodí jak ti nejlepší, tak i úplní hobíci a ještě se vzájemně podporují, což je hrozně hezké. Vždycky je tady fajn atmosféra,“ dodala.

Seriál DATART Valachy tour tvoří celkem čtyři závody v různých disciplínách a ročních obdobích na Valašsku: závod na běžkách, maraton horských kol, mini triatlon a závod v terénním běhu. Pořadatelé už připravují příští ročník a termíny závodů.

„Další ročník zahájíme Noční stopou Valachy v sobotu 4. února opět ve Velkých Karlovicích. Všechny sportovce srdečně zveme. Termíny dalších akcí zveřejníme již brzy,“ uzavřel organizátor Bohuslav Komín.

Vítězové Běhej Valachy

1.ŠŤASTNÝ Petr (Sport Import) 0:50:30

2. HOLIŠ Martin (Rocky Mountain-Maloja) 0:51:30

3. JANEČKA Svatopluk (Ski-turist Velké Karlovice) 0:51:34

Vítězky Běhej Valachy

1.KRAUSSOVÁ Dominika (AK SSK Vítkovice) 0:59:25

2. VIKARTOVSKÁ Lucie (SSK Vítkovice Ostrava) 1:01:11

3. SVOBODOVÁ Tereza (TITAN TRILIFE) 1:02:12

Vítězové DATART Valachy tour 2022

1.Petr Šťastný (Sport Import)

2. Martin Holiš (Rocky Mountain-Maloja)

3. Radim Srnský (Lyžařský oddíl Žďár nad Sázavou)

Vítězky DATART Valachy tour 2022

1.Barbora Vojtěšková (Titan Trilife)

2. Lucie Krupová (Klub Biatlonu Rožnov pod Radhoštěm)

3. Mária Sýkorová (Titan Trilife)