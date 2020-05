Záměr výstavby nové nemocnice na zelené louce ve Zlíně Malenovicích prošel opět nejtěsnější nadpoloviční většinou v počtu 23 hlasů, stejně jako v nečekaném hlasování 16. prosince loňského roku, které bylo proto napadeno. Ministerstvo vnitra později kraji doporučilo, aby se hlasování opakovalo. K tomu došlo právě nyní.

Pro byli všichni zastupitelé z řad KDU-ČSL, Lubomír Vaculín z ČSSD a Jan Pijáček se Stanislavem Devátým z ODS. Členové ODS podpořili stavbu nemocnice i přes to, že Regionální rada ODS doporučila záměr o půl roku odložit.

„Nemohu mluvit za zastupitele zvolené za ODS. Respektuji jejich mandát,“ komentoval přesvědčení stranických kolegů předseda krajského ODS Stanislav Blaha.

Záměr podpořili opět všichni zástupci STAN. Za novou nemocnici se postavili i František Klásek z SPD i jeho stranický kolega Zdeněk Vacek. Proti záměru byli všichni zastupitelé z řad ANO 2011, Soukromníci a Svobodní i pět členů Klubu zastupitelů ČSSD. S novou nemocnicí nesouhlasili i všichni komunisté v zastupitelstvu kromě Jaroslava Kučery, který se hlasování zdržel. Stanislav Mišák (ČSSD), Pavel Grebeníček (ANO 2011) a Zdeněk Pánek (ODS) na pondělním jednání zastupitelstva chyběli.

Bylo to pro mne martyrium a zdržování, řekl Čunek

„Bylo to pro mne martyrium a zdržování. Bylo to, jako by někdo měl zlého souseda, který by mu dělal problémy, odvolával se a on nemohl stavět. My nyní budeme pokračovat dál. Nastavili jsme celý projekt tak, abychom pokračovali a vedle toho vyřizovali námitky a to způsobilo, že to zdržení není tak velké a my můžeme pokračovat dál,“ reagoval na výsledek hlasování hejtman Jiří Čunek.

„Jsem rád, že tento velký projekt dostal zelenou,vždy jsem jej podporoval. Jako doktor - i v této těžší době jsem přesvědčen, že investice do zdraví a investice pro pacienty kraje a Zlína je dobrá a v čase ji občané ocení. A navíc bude kvalitní prostředí pro kolegy zdravotníky,“ uvedl Miroslav Adámek, (STAN) který pro projekt zvedl ruku při každém hlasování.

Zklamání z výsledku neskrýval například krajský lídr Svobodných Tomáš Pajonk.

„Dnes jsme prakticky odhlasovali zákonný důvod k tomu, aby mohlo být do konce volebního období (říjen 2020, pozn. red.) proinvestováno třistapadesát milionů na vyhotovení projektové dokumentace,“ míní Pajonk.

Podle něj však prakticky rozhodnutí, jestli nová nemocnice vyroste, padne, až přijde nové vedení kraje. „Situace se může změnit,“ míní Tomáš Pajonk.

Michal Dvouletý (Soukromníci) při jednání v pondělí navrhl, aby bylo výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace na novou nemocnici za 350 milionů korun zrušeno. Podle něj nebylo zadávací řízení pro výběr dodavatele projektové dokumentace férové. Zastupitelé jeho návrh nakonec neschválili.

Jak hlasování zlínského krajského zastupitelstva v pondělí 4. května vypadalo?

Nejdřív o Covidu

Zásadním hlasování o výstavbě nové nemocnice za osm miliard korun ve Zlíně-Malenovicích se v se kvůli pandemii koronaviru, konalo v prostorách v zlínského Kongresového centra. Veřejnost proto jednání sledovala na obrazovkách z určeného prostoru u vchodu do budovy, stejně jako novináři, kteří měli určený prostor v zázemí KUC.

Ve velkém sále bylo přítomno celkem 42 zastupitelů z celkových 45.

Neúčastnili se jej tři zastupitelé, Stanislav Mišák (ČSSD), Pavel Grebeníček (ANO 2011) a Zdeněk Pánek (ODS).

V úvodu jednání se zastupitelé zabývali hospodařením krajských nemocnic i situací okolo nákazy Covid-19.

„Od úterka nepřibyl v našem kraji ani jeden nakažený,“ uvedl radostnou informaci hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek (KDU-ČSL).

Debata nad hospodařením nemocnic vyvolala i vášnivou rozpravu.

„Myslíte si snad, že vám nalijeme miliardu do vašeho základního jmění, z peněz které kraj našetřil na novou nemocnici?“ ptal se krajský radní pro oblast financí Jiří Sukop (ANO 2011) předsedy představenstva krajských nemocnic Radomíra Maráčka, v reakci na potřebu nových operačních sálů za více jak miliardu korun v kroměřížské nemocnici.





Proč se tlačí tak na pilu?

K projednávání výstavby nové nemocnice se lidé v sále dostali až ve 14. hodin, rozprava však trvala více jak tři hodiny, protože se do ní přihlásili desítky lidí. Všichni přihlášení měli na svůj příspěvek tři minuty.

Zpočátku rozpravy o nové nemocnici ve Zlíně uvedl Michal Dvouletý (Soukromníci), že nebylo zadávací řízení pro výběr dodavatele projektové dokumentace férové. Podle něj zpracovatel Martin Šamaj a lidé v jeho okolí jsou hlavními tvůrci podkladů pro novou nemocnici a pokud se budou ucházet o zakázku projektové dokumentace, budu mít náskok, který promítnou do své nabídky.

„Když někdo zpracovává podklady, není diskvalifikovaný aby se nepřihlásil, to není zákonem zakázáno,“ reagoval hejtman Čunek. „Vypišme nové výběrové řízení, proč se tlačí tak na pilu? Aby se stihlo utratit peníze na PD do konce volebního období?“ ptal se Dvouletý s tím, že zadávací dokumentace má více nejasností.

Na jeho argumenty odpovídali lidé z týmu, který dokumenty pro výběrové řízení na projektanta stavby připravoval.

„Začali jsme zadávací podmínky zpracovávat v květnu loňského roku hotovy byly v září. Tedy v době schválení v prosinci byly již vyhotoveny. Zadávací dokumentace prošla mnoha oponenturami. Snažili jsme se nastavení podmínek přiblížit dodavatelům projektové dokumentace. Za tím, jak byly vytvořeny zadávací podmínky si stojíme,“ bránili se například.

Podporu záměru vyslovil veřejně Milan Plesar (STAN). Osobně budu hlasovat pro a jsem na to hrdý a za svůj postoj se nestydím,“ uvedl.

Jiný podhled má zlínský primátor Jiří Korec (ANO).

„Byl bych velmi nerad, kdybychom se dostali do situace, kdy tady budeme mít rozpadající se starou nemocnici a torzo nové,“ nastínil primátor Korec. „Chápu, že kraj má investovat do zdravotnictví, ale měl by být rozvážný, aby nespadl do dluhové pasti. I kraj může být v insolvencii,“ varoval.





Budeme platit jako mourovatí

Nejistou budoucnost vidí i jeho stranická kolegyně Margit Balaštíková. „Víme, že budeme platit jako mourovatí, my se už bavíme o 10-14 miliardách. Jediné, co se nám podařilo tak to, že jsme zvedli odpor občanů proti nové nemocnici,“ komentovala situaci zastupitelka.

Podle zastupitelky Taťány Valentové Nersesjan, je ekonomická situace kolem hlasování jiná než tomu bylo loni. „Nevstupujeme do stejné řeky,“ zdůraznila. Podle ní i ostatní oblasti v kraji budou potřebovat peníze v souvislosti s ekonomickou krizí.

„Chybí nám reálný rozpočet po ukončení koronavirové krize,“ vysvětlila s tím že navíc hlasovat o takové investici před koncem volebního období nelze.

„Kde jste byla, když jste již v roce 2011 měli stavební povolení na rekonstrukci KNTB a do roku 2016 jste nezačali?“ reagoval Jiří Čunek na projev zastupitelky.

Za hejtmanem a projektem nové nemocnice stojí i Róbert Teleky.

„Dnes vyjadřujeme vizi, jak by v budoucnosti mělo vypadat zdravotnictví v kraji,“ prohlásil.

Já vás vypnu. A kdo vypne vás

Slovy kritiky na novou nemocnici však nešetřila zastupitelka Milena Kovaříková (ČSSD). „Krvácí celý svět a tato situace se jistě dotkne i Zlínského kraje. Navíc pro výstavbu nemocnice je potřeba zodpovědět ještě spoustu neznámých,“ míní Milena Kovaříková. K delšímu vyjádření se nedostala, překročila limit doby, po kterou mohla mluvit.

„Já vás vypnu,“ pohrozil jí Jiří Čunek. „A kdo vypne vás,“ rozlobeně reagovala Milena Kovaříková. „Až budete hejtmanem, tak vy,“ odpověděl Čunek.

Na řadu do diskuze přišli i přihlášení hosté. Vyjadřovali podporu nové nemocnici i hejtmanu Čunkovi, například primář gynekologicko-porodnického oddělení KNTB Martin Trhlík. Byla však i řada těch, kteří byli zásadně proti její výstavbě.

„Nikdo z vás neměl stavbu nové nemocnice v programu. Vás nikoho nezajímá názor občanů. Neptáte se, nezjišťujete, nechcete slyšet argumenty, vy rozhodujete. Ale věřte, že občany Zlínského kraje to zajímá, proto uděláme referendu,“ prohlásil řečník z řad veřejnosti.

„Hodláte kraj uvést do temna. Ne však do doby ledové, ale do doby dluhové,“ uvedl další občan. „Co chcete ještě prodat, celý Zlínský kraj? My lidé však nejsme na prodej,“ dodal.

Na řadu přišla i sestra z Baťovky. „My svou práci milujeme, ale novou nemocnici nechceme. Kde vezmete na naše výplaty, když budete mít problémy s jejím splácením?“ ptala se hejtmana mladá žena.

„Přicházím z nemocnice v Prostějově, kde byla postavena nemocnice na zelené louce. Zvykl jsem si na určitý luxus, servis a standard. Beru to jako šanci vybudovat tady, ve Zlíně špičkové ortopedické oddělení a to převedu do nové nemocnice,“ postavil se naproti tomu na stranu projektu i nový primář ortopedického oddělení Pavel Pilař. S tím nesouhlasila další diskutující, sestra z KNTB.

„Baťovka není za zenitem, naopak. Pro nás zdravotníky i Zlíňáky je to symbol,“ zdůraznila.