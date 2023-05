Marie Chovanečková už není starostkou města Karolinka. Na středečním podvečerním mimořádném zasedání ji na návrh opozice odvolali zastupitelé. Jak informovala Česká televize, pro její odvolání hlasoval i dosavadní místostarosta Libor Ptáček, který byl v komunálních volbách na stejné kandidátce jako ona. Právě Ptáček Marii Chovanečkovou ve starostovském křesle nyní střídá.

Odvolaná starostka Karolinky Marie Chovanečková. | Foto: Deník/Iveta Barabášová

Marie Chovanečková byla ve vedení hornovsackého města s téměř dva a půl tisíci obyvateli čtvrté volební období. Dosavadní koalice měla v patnáctičlenném zastupitelstvu osm křesel, sedm z nich náleželo zástupcům SNK Karolinka, které volby s Chovanečkovou v čele vyhrálo.

Sedmičlenné opozici se na mimořádném zasedání podařilo starostku svrhnout jen díky osmému hlasu Libora Ptáčka, který se k opozičním zastupitelům v hlasování připojil.

Jablkem sváru byl místní hasičský sbor

Jak už Deník dříve informoval, hlavním důvodem pro odvolání starostky mělo být její údajné nekompetentní zasahování do činností místní hasičské jednotky.

„Domníváme se, že starostka jedná v rozporu s předpisy. Zasahuje do kompetencí velitele hasičů a chodu celé jednotky. Jedná na vlastní pěst, nemůžeme a nehodláme nadále přihlížet událostem, které podle našeho názoru vedou k postupnému rozpadu dlouholetého jádra jednotky,“ řekl už dříve lídr nejsilnějšího opozičního sdružení Vlastimil Rapant.

Podle hasičů měla Marie Chovanečková na svědomí vynucené odchody dlouholetých členů jednotky, namísto kterých měla přijímat členy bez příslušné odbornosti, zkušeností, znalosti terénu i vztahu k obci. Napjatá situace mezi starostkou a hasiči panovala řadu měsíců.

V Karolince spolu válčí hasiči a starostka

Nyní už bývalá starostka však měla odlišný pohled. „Nejde o napětí mezi mnou a jednotkou jako celkem, nebo všemi hasiči, ale o rozdílné pohledy na fungování jednotky a dodržování právních předpisů mezi mnou a několika jednotlivci v čele s odvolaným bývalým velitelem,“ vysvětlovala Marie Chovanečková.

Situaci v jednotce se podle svých slov snažila řešit dlouhodobě i společně s kolegy z rady města, nicméně neúspěšně.

Napětí podle hasičů vygradovalo 6. dubna 2023, kdy starostka ze dne na den odvolala velitele jednotky Zdenka Valíčka. Ten působil ve funkci řadu let a s jeho odvoláním neodsouhlasila velká část zastupitelů. Na důvody odvolání se jí Deník zeptal, ale nechtěla je specifikovat. Zjistila prý porušení předpisů.

FOTO: Dílnu v Karolince pohltily plameny. Požár způsobil škodu za 6,5 milionu

Den nato propukl v Karolince v hospodářství Milana Orsága požár. Likvidovalo jej osm jednotek hasičů, přesto oheň zničil majetek za 6,5 milionu korun. Příčinou požáru byla nedbalost při práci se žhavým železem. Majitel vyhořelé dílny však podal na místní jednotku trestní oznámení pro obecné ohrožení.

„Dobrovolní hasiči pokazili, co se dalo. Přijeli jako první a zablokovali cestu. Prosil jsem je, aby přeparkovali, ale neposlechli mě. Ostatní jednotky pak museli tahat hadice 300 metrů daleko,“ postěžoval si majitel vyhořelého objektu.

Podotkl také, že dva ze čtyř zasahujících byli nováčci bez zkušeností. „Místo, aby oheň uhasili, tak ho rozdmýchali a proto škoda byla taková, jaká byla. Shořelo vše, na čem mi záleželo,“ zoufal Orság. Podle něj byl zásah ovlivněn právě vztahy se starostkou. „Chtěli se jí pomstít, ale doplatil jsem na to já,“ míní. Hasiči pochybení odmítli. Trestní oznámení Milana Orsága prověřuje policie.

"Co se událo, vnímám jako útok na svou osobu, beru to jako politickou kauzu a objednávku." odvolaná starostka Marie Chovanečková

Rozpory mezi vedením města na jedné straně a hasiči a opozicí na druhé nakonec vyústili až ve středeční mimořádné zasedání zastupitelstva a pád starostky Chovanečkové. Ta na zasedání uvedla, že snaha o její odvolání je politicky motivovaná.

„Nemám žádný problém, žádné stíhání. Za svou práci jsem se nikdy nestyděla. Pracuji tady třináct let, udělali jsme s týmem kus dobré a prospěšné práce, přinesli jsme sto padesát milionů korun dotací, celkem šlo o více než tři sta milionů investic. Co se událo, vnímám jako útok na svou osobu, beru to jako politickou kauzu a objednávku. Začalo to nešťastným požárem, přinesl rozkol. O jednotku se starám pořád stejně třináct let,“ řekla podle webu České televize v úvodu zasedání Chovanečková.

Atmosféra na jednání zastupitelů byla bouřlivá

Starostky se zastala také řada dalších zastupitelů. Uvedli, že nezazněl jediný důvod, proč starostku odvolat a opoziční zastupitelé nedodali žádné podklady s odůvodněním odvolání starostky.

Jednání sledoval zaplněný sál a podle ohlasů bylo zřejmé, že Marie Chovanečková zde má řadu příznivců a podporovatelů. Po odvolání starostky řada lidí v sálu skandovala Hanba!, uvedla Česká televize.