Dvojice vybraných stavebních firem se do práce pustila v dubnu, s dokončením úprav se počítá na podzim.

„Třebaže se jedná ‚jen‘ o nějakých tři sta, čtyři sta metrů, bylo celkem náročně projekt uchopit tak, abychom naplnili potřeby cyklistů, chodců i motoristů,“ říká starosta Rudolf Bernát.

Významnou částí projektu je už zmíněné zklidnění dopravy. Středem obce totiž podle výsledků sčítání dopravy projede v průměru více než 3 700 vozů každý den. Z toho zhruba tisícovku představují velká nákladní auta.

„Naším cílem je technickými opatřeními dopravu zpomalit. Znamená to, že v některých místech bude hlavní silnice zúžená, budeme opravovat stávající přechody pro chodce, přibude také jeden nový hlavní přechod před školou, kde bude i světelná signalizace – zpomalovací semafor,“ popisuje Bernát.

A dodává, že umístění radaru, který by přímo měřil rychlost projíždějících vozů, prozatím v Horní Bečvě neplánují.

Stavební dělníci v současné době pracují na dvou „krajních“ etapách stavby.

„Tato akce, ač je relativně malá, je roztažená až do září. Nechtěli jsme mít rozkopané centrum na pouť. Centrální část tedy začne až od prázdnin,“ vysvětluje starosta.

Počítá se také s opravou přilehlých parkovišť, vznikem parkovacích zálivů a také s výsadbou zeleně. Výstavba cyklostezky a úpravy silnice a přilehlého okolí v centru Horní Bečvy bude stát 22 milionů korun. Obec na projekt získala čtrnáctimilionovou dotaci.

SKALNÍ VYHLÍDKA

Vyhlídky nad lomem jsou hit. Odezva nás překvapila, netají starosta

Klenot v horách, kouzelný prostor. Tak popisuje unikátní skalní vyhlídky nad bývalým pískovcovým lomem v Horní Bečvě časopis Forbes. Zajímavé dílo, za kterým stojí rožnovský ateliér Henkai architekti, kromě jmenované české verze známého periodika proniklo i na stránky odborných časopisů zabývajících se stavitelstvím či architekturou.

A především zaslouženě přilákalo také pozornost řady turistů.

„Překvapilo nás, jakou to má odezvu u návštěvníků i odborné veřejnosti. Jde přitom o jednoduchý projekt. Ovšem velmi dobře zakomponovaný do prostředí a architektonicky zajímavě řešený,“ těší starostu Horní Bečvy Rudolfa Bernáta.

Jedna vyhlídka přímo nad skalní stěnou bývalého lomu a tři další v blízkém lese jsou veřejnosti přístupná od loňského roku. Přístupné jsou z parkoviště vedle přehrady v Horní Bečvě, které se nachází přímo pod skálou.

„Je to propojeno nezpevněnými stezkami. Z jedné strany se dá cesta absolvovat i s kočárkem,“ popisuje Bernát.

Podél chodníku jsou rozmístěné lavičky, nechybí ani upravené piknikové místo, kde si lidé mohou sednout či lehnout na trávník a odpočívat.

„Inspirací zde byly staré zarostlé ruiny kamenných základů rozeseté po Beskydech, dokladující osídlení a hospodaření předků v nejzapadlejších koutech krajiny,“ napsali o piknikové ploše autoři z ateliéru Henkai architekti.

„Vše je to takové ‚kapesní‘. Člověk si to v klidu za půl hodinky obejde a může jít relaxovat k vodě,“ dodává starosta Rudolf Bernát s tím, že po novince loňské turistické sezony se běžně ptají návštěvníci v infocentru. Dostala se také do propagačních turistických trhacích map.

Skalní vyhlídky ale nejsou jedinou novinkou, kterou v Horní Bečvě návštěvníkům přichystali. „Stihli jsme zbudovat podstatnou část stezky pro pěší kolem přehrady. K dokončení okruhu chybí jen malý kousíček, uděláme jej během léta,“ říká Bernát.

O jeden segment se rozšířilo také koupací molo, které návštěvníci přehrady využívají. V plánu je také modernizace tábořiště a stavba informačního a servisního centra pro turisty.

„Snažíme se dělat maximum, s cílem nabídnout návštěvníkům co nejkvalitnější služby,“ zdůrazňuje starosta.

BYTOVÝ DŮM A BYDLENÍ

Nový bytový dům je plně obsazený, obec plánuje další výstavbu

Nový bytový dům vyrostl vloni na zelené louce v centru Horní Bečvy. V objektu za 22 milionů korun je celkem sedm bytů a také tři prostory pro podnikání. V současné době už je zcela obsazený.

„Nájemníci bydlí, podnikatelé podnikají,“ potvrzuje starosta obce Rudolf Bernát. Zájem o nové bydlení byl podle něj obrovský.

„Měli jsme čtyřicet žádostí. Nebylo jednoduché rozhodnout, koho tam umístit,“ netají starosta. Nakonec dostali přednost mladé rodiny či matky samoživitelky.

Třebaže o byty žádalo také hodně seniorů. „Vůči nim teď cítíme jakýsi závazek. Proto nyní projektujeme dům pro seniory s občasnou pečovatelskou službou,“ říká Bernát.

Problém je prozatím v zajištění vhodných prostor. Obec proto jedná o odkoupení bývalého rekreačního objektu.

„Jde o stavbu v dobrém stavu, kterou bychom chtěli modernizovat a předělat pro uvedený účel. Uvidíme, jaké budou dotační možnosti v tomto a příštím roce,“ uzavírá Bernát.

ROLBA Z RAKOUSKA

Na běžky i do Horní Bečvy. Stopy řeže rolba pořízená v Rakousku

Přes dvacet kilometrů běžeckých stop uplynulou zimu poprvé strojově upravovali v Horní Bečvě. Umožnila to nová rolba, kterou obec pořídila v Rakousku.

„Máme okruh u Sachovy studánky, jezdíme také z Hlavaté na Rališku po lesní svážnici,“ popisuje starosta Horní Bečvy Rudolf Bernát.

Do budoucna by se možnosti pro běžkaře měly ještě rozšířit.

„Chtěli bychom propojit také Hlavatou a Martinák, aby i druhá strana byla obsloužena. Z Hlavaté by mohlo být centrum, odkud mohou běžkaři vyrazit směrem na Soláň i směrem na Pustevny,“ říká starosta.