Zápis do registru se bude konat v pátek 9. září od 15 do 19 hodin ve stánku s logem Vsetínské nemocnice a Českého národního registru dárců dřeně.

Podle zdravotníků v České republice leukémií ročně onemocní 1200 lidí. Každý čtvrtý svého dárce nikdy nenajde.

„Do registru se mohou zapsat lidé ve věku od 18 do 35 let, jejichž zdravotní stav je dobrý, netrpěli v minulosti žádným závažným onemocněním. Stačí vyplnění dotazníku, odběr malého vzorku krve a ochota pomoci při záchraně života a zdraví těžce nemocných pacientů,“ připomíná primářka hematologického a transfuzního oddělení Vsetínské nemocnice Jana Pelková.

Pro pacienta trpícího poruchou krvetvorných buněk není často jiná možnost záchrany než právě darování kostní dřeně.

„Ve čtvrtině případů mohou pomoci darovat příbuzní, většina pacientů je však odkázána na dobrovolné dárce,“ upozorňuje Český národní registr dárců dřeně, se kterým Vsetínská nemocnice v minulosti spolupracovala na řadě náborových akcí.

Zájemce o vstup do registru by neměl trvale užívat léky (nepočítá se antikoncepce a léky na sezónní alergie), tělesná hmotnost by měla být vyšší než 50 kg.

Do registru mohou vstoupit ženy s lehkou formou chudokrevnosti, lidé po vyléčení infekční mononukleózy, žloutenky typu A, pokud onemocnění nezanechalo následky. Dárci se naopak nemohou stát lidé s krvácivými chorobami a onemocněním krve, cukrovkou závislou na užívání inzulinu či léků, po prodělané léčbě nádorového onemocnění či chorobami štítné žlázy, vyžadujícími léčbu.

Při vstupu do registru se určují genetické znaky, jejichž výsledky jsou pak vloženy do databáze, je to první krok k dárcovství.

„Pokud budete vyhodnocen jako potenciální dárce, budete pozván na další odběr a provedeme podrobnější krevní testy, které určí míru shody s pacientem, absolvujte pohovor s lékařem či jiným odborným pracovníkem registru, který Vás informuje o dalším postupu,“ sděluje registr.

Nábor do registru kostní dřeně se uskutečnil na Valašském záření poprvé v roce 2017, kdy se zapsala více než stovka lidí. Vloni se přidala více než dvacítka dalších.