Festivalovou premiéru zažije koncert Filharmonie Hradec Králové, a to na pódiu na Svárově pod širým nebem. Návštěvníci se mohou těšit také na bohatý doprovodný program.

„Letošní program bude opět žánrově pestrý. Návštěvníci se můžou těšit na koncerty Richarda Müllera, Václava Neckáře, na Michala Hrůzu s kapelou nebo na zpěvačku Olgu Lounovou. Dalšími účinkujícími budou kapela Lokomotiva v čele s frontmanem Petrem Vondráčkem nebo legenda české country muziky skupina Plavci,“ vyjmenoval hlavní hvězdy starosta Vsetína Jiří Růžička.

Páteční program na Dolním náměstí začíná v 9 hodin. Představí se děti ze vsetínských základních a mateřských škol spolu s interaktivními hrami a aktivitami SVČ Alcedo. V dalších blocích se představí žáci vsetínských základních uměleckých škol a klubu Rubikon a v 16 hodin se mohou diváci těšit na vystoupení kapely Bombarďák a na jejich koncert pro děti.

Od 17 hodiny startuje slavnostním zahájením program na Svárově, po němž jako první vystoupí teenagerská kapela Docela ze Vsetína. Souběžně probíhající program na Dolním náměstí a Svárově již dává možnost volby každému podle nálady a vkusu.

Na Dolním náměstí vystoupí vsetínský muzikant a showman Bolek Vjaclovský, britská rocková kapela Mentulls, ve své exhibici se představí vsetínský klub bojových sportů Fighters Spartakus a páteční program na Dolním náměstí uzavře letní kino s životopisným filmem Zátopek.

Program na Svárově po úvodním rozjezdu bude pokračovat koncertem zpěváka, textaře a skladatele Michala Hrůzy a jeho kapely Hrůzy. Večer se diváci mohou těšit na třináctičlennou formaci F dur JazzBand ze Zlína a po ní na zpěvačku a herečku Olgu Lounovou. Páteční večer na Svárově ukončí vsetínská revivalová kapela Waťák.

Po roční odmlce nabízí páteční den také koncert ve velkém sále Domu kultury. Od 20 hodin zde vystoupí legenda slovenské populární hudby Richard Müller.

„Přiveze i písničky z oceňovaného alba Hodina medzi psom a vlkom. Jedná se o jediný koncert ve vnitřních prostorách a zároveň o jedinou placenou část festivalu,“ uvedla Petra Vaňková, jednatelka pořádajícího Domu kultury Vsetín.

Vstupenky jsou k dostání v ceně od 390 Kč na www.dkvsetin.cz nebo na pokladně kina Vatra.

Sobotní den odstartují na Svárově už v 9 hodin vsetínské spolky, které předvedou své sportovní i taneční umění. Od 10.30 pak začne program i na Dolním náměstí, kde se představí Dechová hudba Lidečanka a po ní žáci ZUŠ Morava Zlín.

„Děti si v sobotu jistě užijí zábavný pořad Zvěřinec v podání populárního vokálního kvarteta Yellow Sisters. Těšit se můžeme na veselé a vtipné písničky,“ upozornil vsetínský místostarosta Pavel Bartoň s tím, že koncert se bude konat na Dolním náměstí od 14 hodin.

Poté bude pódium patřit Tanečnímu orchestru Bedřicha Pukovce z Přerova a vsetínské bigbítové stálici Old Skart.

Že je Valašské záření festivalem multižánrovým, v sobotu dosvědčí hned několik hudebních uskupení. Přehlídku žánrů od 15 hodin na Svárově zahájí kapela Evamore, která ve svém hraní mísí prvky lidové hudby s moderní world music, rockem či folkem.

Irskou muziku s nádechem beskydských hor na Valašské záření přiveze Acoustic Irish, žánrovou fúzi předvede také pražská kapela Maraca, která hraje jazz s exotickými vlivy, rockem i elektronikou.

Sobotní večer bude od 19 hodin na pódiu na Svárově patřit rock and rollu v podání hudebníka Petra Vondráčka s jeho kapelou Lokomotiva, ve stejném čase bude na Dolním náměstí koncertovat country hudební legenda Plavci v čele s Honzou Vančurou.

„Ani na letošním ročníku Valašského záření nebude chybět Tajný koncert, jehož účinkující bude neznámý do poslední chvíle. Přijďte se nechat překvapit v sobotu o půl osmé večer na náměstí Svobody,“ pozval Pavel Bartoň.

Večer budou mít návštěvníci možnost rovnou dvakrát spatřit legendárního herce a zpěváka Václava Neckáře. Poprvé při živém koncertu se skupinou Bacily na Svárově od 20.30, podruhé na filmovém plátně v pohádce Šíleně smutná princezna, která se bude promítat na Dolním náměstí od 21.30.

„Hudebně Dolní náměstí uzavře mladá bluesrocková kapela Dazed and Confused. Na Svárově pak sobotní den ukončí Deep Purple revival ze Zlína,“ dodal Bartoň.

Po dobu konání festivalu bude, kromě vystoupení na pódiích, probíhat jarmark, ve foyer kina Vatra (od 15 do 19 hodin) můžete navštívit výstavu optických klamů nebo si vyzkoušet zvětšeniny deskových her na putovní hravé výstavě IQ play, na Galerii Stará Radnice si můžete prohlédnou 13. členskou výstavu Fotoklubu Vsetín anebo zavítat do kina Vatra na filmové projekce dle aktuální nabídky.