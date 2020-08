Někdo věří na lásku na první pohled, někdo zase ne. Někdy se ale stává, že lidé zahlédli možnou lásku svého života a než si to uvědomili, byla pryč.

Podobný příběh zažil i jednatřicetiletý Ondřej Nekola ze Zlína. Cyklistický srdcař, který hledá parťačku, která by ho na jeho cestách na kole provázela.

„Rád cestuji na kole a tak jsem si řekl, že už by to chtělo, abych na to nebyl sám. Třeba na svých cestách někoho najdu. Nečekal jsem však, že to bude tři kilometry po začátku cesty na Šumavu, tady ve Zlíně,“ svěřil se Ondřej Nekola s úsměvem.

Dívka se vyřítila ze zatáčky

Na cyklostezce kolem řeky Dřevnice se totiž jedna taková dívka proti němu doslova vyřítila ze zatáčky.

„Ochromila mě svou krásou. Jenomže než jsem se stačil vzpamatovat, byla už pryč,“ doplnil Ondra.

A tak neváhal a pokusil se něco udělat. Napsal dívce vzkaz na sociální síť Facebook, který sdílel v několika skupinách. Ten se poté rozletěl po celé republice.

„Ahoj, pátrám po slečně cyklistce, která jela dnes (15. srpna 2020) na kole podél zlínské Dřevnice. Potkali jsme se zhruba mezi 11:45 a 12:00 na konci Jateční ulice. Tys zrovna vyjela z cyklostezky a já jel v opačném směru. Hrozně moc Ti to slušelo. Pokud existuje anděl mezi cyklocestovatelkami, tak jsi to byla Ty. Stačil jsem se ještě ohlédnout, ale celý ten svůj cirkus už jsem otočit nezvládl. A teď si celou dobu podél řeky Moravy nadávám, že jsem si aspoň pro Tvé číslo nedojel. Netuším, jestli jsi ze Zlína nebo jsi jen projížděla, nevadí, jestli jsi zadaná nebo single, ale strašně rád bych Tě pozval na zmrzlinu a dozvěděl se, kam jsi to měla namířeno. Když se ozveš, uklidníš mojí duši. Prosím, dobří lidé, pomozte s hledáním,“ znělo mimo jiné ve výzvě Ondry na sociálních sítích.

„Popravdě řečeno, nečekal jsem takovou odezvu. Kontaktovali mě i neznámí lidé, kteří mi fandí a podporují mně. Nečekal jsem, že má zpráva bude mít takový dosah,“ komentoval odezvu cyklista.

Na to, jestli je to láska na první pohled, Ondra Nekola odpověděl po svém: „Byl jsem tak šokovaný a omámený, že jsem si nestihl říct o číslo. Uhranula mě, byla to strašně krásná cyklistka. Říkal jsem si, jak může být tak hezká…“

Na to, zda existuje náhlé vzplanutí nebo láska na první pohled nedal odpověď ani známý zlínský psychiatr Pavel Konečný.

„Nevím jestli existuje takové vzplanutí, ale rozhodně existují lidé, kteří mají v ve svém repertoáru a osobnostní výbavě takto vzplanout,“ usmál se lékař.