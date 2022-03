Po smrti hraběte Frydrycha přešel zámek do vlastnictví jeho syna Viktora, který byl nadporučíkem c. a k. armádě. Ten sídlo odkázal svému synovi Frydrychovi. V roce 1918 byl velkostatek se zámkem Hošťálková zapsán do zemských desek Moravské agrární a průmyslové bance Brno a v letech 1919 až 1924 náležel Československé dřevařské akciové společnosti v Brně.