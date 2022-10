„V tomto roce je cena tepelné energie výrazně ovlivněna nárůstem ceny zemního plynu, jehož podíl na ceně tvoří více než 80 procent. Na tento nárůst jsme byli nuceni reagovat zvýšením ceny tepelné energie a vydáním nových ceníků v průběhu roku,“ informovala společnost na svých webových stránkách.

Podle Lukáše Trčky z firmy Energoaqua by však při konečném vyúčtování v letošním roce neměla částka za tepelnou energii překročit 1750 Kč za GJ včetně DPH. V příštím roce pak má být cena ještě o něco příznivější.

„Dobrou zprávou je zastropování cen zemního plynu, které by mělo nastat k prvnímu lednu. Poté by mělo dojít ke snížení ceny tepelné energie, neměla by překročit částku 1500 korun za GJ včetně DPH. V následujících letech se předpokládá ještě větší pokles ceny,“ uklidňuje Lukáš Trčka.

Energoaqua zásobuje teplem podstatnou část domácností v Rožnově. Teplo dodává také do některých budov města a městským organizacím, například některým školám. Nové vedení města si se zástupci firmy domluvilo schůzku, kde se o vysokých cenách jednalo.

„Jako město sice nemůžeme ovlivnit finální částku, kterou bude společnost Energoaqua odběratelům účtovat, ale chtěli jsme znát důvody zvýšení záloh a tvorbu ceny tepelné energie,“ uvedl starosta Rožnova Jan Kučera.

Od zástupců firmy se mimo jiné dozvěděl, že ceny kontroluje Energetický regulační úřad.

„Podle sdělených informací budou ceny v následujících letech klesat, za což jsem rozhodně rád,“ dodal Kučera.

Město také nabízí pomoc lidem, kteří se snaží získat příspěvek na bydlení, jež může rodinám v současné finanční situaci pomoci.

„V tomto týdnu proběhne ještě schůzka se zástupci Úřadu práce k doplnění informací, ovšem již nyní se mohou občané města obrátit na náš sociální odbor, kde jim pracovnice pomůžou s dokumenty, které je potřeba si pro žádost připravit,“ uvedla místostarostka Rožnova Markéta Blinková.

Kromě toho nabízí město pomoc také těm, kteří chtějí uspořit energii v rodinných domech a uvažují o alternativních zdrojích energie. Vznikla takzvaná Energoporadna, která se zaměřuje na pomoc s energetickými úsporami a dotační problematiku. Ve středu 2. listopadu se také uskuteční beseda Jak ušetřit v době drahých energií.

„Přednáška je určená především pro předsedy bytových domů, ale zúčastnit se může kdokoliv,“ ujistil místostarosta Rožnova Tomáš Gross.