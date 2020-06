Pavel Pryszcz podle obžaloby zanedbal v roce 2007 opravu komínů, který byly v havarijním stavu. Práci zadal dvěma svým zaměstnancům, kteří ale neměli potřebnou odbornou způsobilost a komín vyvložkovali v rozporu s předpisy. Pryszcz podle žalobce jako odpovědná osoba závady nezjistil a neodstranil a vydal revizní zprávu, že kouřové cesty jsou bez zjevných závad.

Když se poté v chatě topilo, vysoké teploty spalin poškozovaly podle obžaloby trámy mezi komínem a stěnou v kuchyni, což později vedlo k požáru budovy.

Podle trestního zákoníku hrozí obžalovanému až osm let vězení. Žalobce však navrhl trest dvou až tří let vězení s podmíněným odkladem na delší zkušební dobu, což je až pět let. Podle obhajoby mělo na požár vliv více věcí a nelze jednoznačně určit vznik požáru. Navrhla proto zproštění obžaloby.

Obžalovaný Pryszcz odmítl u soudu vypovídat. Stejně tak v úterý nevyužil práva na závěrečné slovo. Vypovídal ale v přípravném řízení už před čtyřmi lety, kdy připustil že revizní zprávu skutečně vydal. Uvedl v ní ale, že není provedeno zaústění, což znamená, že nejsou připojené žádné spotřebiče.

Nabídl také vlastní vysvětlení vzniku požáru. Z fotografií pořízených po požáru podle Pryszcze vyplývá, že k zahoření došlo nejspíš v okapové části a nikoliv v komínových cestách.

„Nabízí se proto varianta, že k požáru došlo z důvodu nespálených zbytků, které zřejmě vylétly z komína a následně zapálily i chatu. Z toho vyplývá, že zřejmě nebyly správně provedeny revize a čištění komínů,“ vypověděl v přípravném řízení Pryszcz.

Soudní jednání bude před Okresním soudem ve Vsetíně pokračovat ve čtvrtek, kdy by měl být vynesen rozsudek. Vzniklou škodu státní zástupce vyčíslil již dříve nejméně na 38 milionů korun.

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, které Libušín spravuje, požaduje náhradu škody přes 112 milionů korun, pojišťovna za více než 38 milionů korun.

Muzeum rozhodlo po požáru o obnově chaty, která byla od roku 1995 národní kulturní památkou. Stavba nového Libušína začala v létě 2017. Dnes jsou práce prakticky hotové, veřejnosti se má obnovená památka otevřít v poslední dekádě měsíce července.