Do okamžiku, kdy se nový majestátní nástroj za čtyři miliony korun, dočká slavnostního požehnání a poprvé se naplno rozezní, zbývalo v tu dobu jen pár dní.

Příběh varhan čítajících 1384 píšťal ručně vyrobených z cínoolověné slitiny, zinku a dřeva, se ale začal psát daleko dříve a v jistém smyslu má kořeny hluboko v historii Prostřední Bečvy.

„Když jdete podél Bečvy, řeky, která dala jméno i třem zdejším obcím, první kostel široko daleko, nepočítáme-li město Rožnov, byl postavený v Hutisku (rok 1732 pozn. redakce) a později také na Horní Bečvě,“ připomněl před časem Petr Dujka.

Další dvě vesnice Dolní a Prostřední Bečva vlastní kostely dlouho neměly. Nejprve se v roce 1906 dočkala Dolní Bečva.

„I to už je poměrně pozdě. Většinou jsou kostely ze 17. či 18. století a mnohé i starší. Na Prostřední Bečvě ale dlouho taková farní správa nebyla,“ zmínil farář.

Snad proto byla vesnice dlouhá léta „roztržená“. Část místních věřících chodila na Hutisko, část na Dolní či Horní Bečvu. I hřbitovy byly tamtéž. Postavit kostel, nejlépe někde v centru obce, to byla v Prostřední Bečvě touha mnoha generací. V centru se ale nenašly vhodné pozemky. Nakonec se se stavbou začalo na vyvýšené stráni mimo střed vesnice až v létě 2000. Trvala pouhý rok.

Co ale v novém chrámu chybělo, byly stálé velké varhany. I jejich čas však dozrál. Prvotní inspirací byl mladý varhanář Ondřej Tlašek, který do kostela zavítal v roce 2010.

„Po mši svaté jsme seděli a mluvili mimo jiné o tom, že zde varhany chybějí. To mi zůstalo v myšlenkách a začal jsem hledat někoho, kdo by se do toho dal,“ vyprávěl duchovní správce Petr Dujka.

Hybnou silou se nakonec stal místní farník František Křenek.

„Začali jsme v roce 2015 založením samostatného konta,“ připomněl Křenek. Na pořízení varhan přispěla velkou měrou obec, také lidé z podnikatelské sféry i lidé z jednotlivých farností.

V roce 2016 pak mířila výprava z Prostřední Bečvy na poutní místo Jasna Gora do Czestochowe v Polsku. S sebou už vezla základní píšťalu A0 určenou pro nové varhany.

„Doprovázel nás argentinský kněz Mario Beverati, s nímž se František Křenek setkal v Rusku,“ doplnil důležitého člena výpravy Petr Dujka.

Právě Mario Beverati zprostředkoval, že na poutním místě Jasna Gora požehnal základní píšťalu nových varhan sám papež František.

Čtyři roky poté byly celé varhany dokončené a na svém místě v kostele sv. Zdislavy. Jejich slavnostního požehnání se v neděli 12. července 2010 ujal biskup Mons. Josef Hrdlička, který kdysi posvětil i kostel samotný. Týž den se tak pomyslný „lev“ mohl poprvé naplno projevit.