Mezi pomáhajícími mediky byla i studentka druhého ročníku všeobecného lékařství na 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze Viktorie Mollová.

VELKÁ ZKUŠENOST

„Přihlásila jsem se sama a pomáhala na infekčním oddělení, je to pro mě velká zkušenost do budoucna. Ve škole se člověk naučí hodně, ale pokud si tuto práci neosahá, je to jen teorie,“ hodnotila s úsměvem.

Na infekčním oddělení pomáhala bezmála měsíc s řadou sanitářských činností.

„Byla jsem k ruce především při hygieně pacientů. Podávali jsme například nápoje. Byla jsem ráda, že jsem si mohla s pacienty popovídat, když jsme měli čas. Všichni byli milí, sestry poradily, když bylo zapotřebí,“ dodala s tím, že obavy z infekčního prostředí neměla.

„Když se dodržují zásady, dá se to zvládnout,“ vysvětlila.

Prostředí Vsetínské nemocnice přitom znala už z dřívějška, a to z projektu Valašského Medik Klubu. Jeho první ročník navštěvovala tehdy ještě jako studentka vsetínského gymnázia a vyhlášena byla dokonce prvním Medikem, či vlastně Medičkou roku.

„Bylo to první nahlédnutí do jednotlivých oborů, mohli jsme si řadu věcí sami vyzkoušet. Doporučila bych účast v projektu všem, kteří mají zájem o medicínu. Určitě bych do toho šla znovu,“ uvedla Viktorie.

Absolventem originálního projektu Vsetínské nemocnice, který zájemcům o studium lékařství představuje jednotlivé odbornosti, je i další pomáhající medik, student 3. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze Kryštof Kupčík.

SNAD JSEM BYL PROSPĚŠNÝ, HODNOTÍ STUDENT

Přihlásil se hned, jakmile zjistil, že je to možné.

„Pracoval jsem na kontrolním stanovišti na vrátnici při triáži pacientů, na neurologii a na infekci. Doufám, že jsem byl prospěšný,“ uvedl.

Za pomoc byla nemocnice vděčná.

„Všem, kteří nám pomáhali, patří obrovské poděkování. Mezi mediky byli i studenti pátých a šestých ročníků. Ti absolvovali zaškolení na ARO, aby v případě nutnosti mohli pomáhat s péčí o pacienty na tomto oddělení. Nejen se zajištěním kontrolního stanoviště na vrátnici nám významně pomohly odborné učitelky. Připraveno pomoci bylo i osm dobrovolníků – nezdravotníků a v záloze také jeden praktický lékař,“ vypočítal Martin Pavlica, náměstek pro personální řízení Vsetínské nemocnice.

„Jsme rády, že jsme mohly podpořit naši partnerskou nemocnici v boji s koronavirem,“ uvedla pedagožka Jana Kalčáková, která se nejen podílela na zajištění vstupního kontrolního stanoviště, ale i dalších organizačních záležitostech.

Na učitelky přitom kladla situace specifické požadavky: připravit a zajistit výuku prostřednictvím e-mailů, videokonferencí, skype a on-line testování. Stejně tak pomáhající medici a další studenti museli plnit řadu studijních povinností.

Lenka Plačková