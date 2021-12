„K prodloužení otevírací doby očkovacího místa nás vedl především rostoucí zájem o třetí dávky vakcíny,“ upřesnil Martin Metelka, náměstek pro léčebnou péči. Připomenul, že očkování je stále možné pouze po předchozí registraci v centrálním rezervačním systému.

Zdravotníci ve Vsetínské nemocnici aplikovala už více než 62 tisíc vakcín. Aktuálně je po rozšíření kapacita zhruba tři sta očkovaných denně.

Očkovací místo je v areálu Vsetínské nemocnice v prvním patře budovy B (chirurgický pavilon). Bezbariérový přístup je zajištěný výtahem. Očkovací centrum je v provozu od 7.30 do 17.00.

Podle lékařů je právě očkování šancí jak zvrátit nepříznivou epidemiologickou situaci. Vsetínská nemocnice se stále pohybuje na hraně svých kapacit – aktuálně je zde hospitalizováno 86 pacientů, z toho šest na intenzivní péči.

„Naplněnost covidových stanic si vyžádala přesun místa pro podávání monoklonálních protilátek, a to z interního pavilonu H do pavilonu Čtyřlístek K, konkrétně do prostor neurologického stacionáře,“ doplnila mluvčí Vsetínské nemocnice Radka Benešová.