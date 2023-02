„V hornatém území našeho města s řadou hůře dostupných lokalit má usnadňovat například cesty k lékařům, do lékárny, na nákup, poštu či úřady,“ připomněla mluvčí vsetínské radnice Jana Raszková. Zájemci o využití služby se musí zaregistrovat na odboru sociálních věcí městského úřadu. Tam na počkání obdrží speciální průkaz s evidenčním číslem, svým jménem a také telefonním kontaktem na poskytovatele služby.

Jen v loňském roce absolvovali Vsetíňané vozem senior taxi přes 7200 jízd a průkaz má už osmnáct set lidí. „Stejně jako v minulosti platí, že každý držitel může uskutečnit maximálně osm jízd za měsíc o libovolné délce, ovšem výhradně na území Vsetína,“ upřesnil místostarosta Jiří Růžička.

Jízdu je třeba předem objednat na čísle 778 779 710, a to v pracovní dny od 6.30 do 17 hodin a o víkendech od 6.30 do 12 hodin. Za každou jízdu platí pasažér řidiči fixní částku 25 korun. Zbývající náklady pak dorovná město ze svého rozpočtu. „V loňském roce jsme dopláceli 970 tisíc korun. V rozpočtu na rok letošní máme vyčleněný rovný milion,“ doplnil místostarosta Růžička.

Senior taxi je mezi vsetínskými seniory stále oblíbenější. Meziročně stoupl průměrný počet jízd v pracovních dnech z 540 na 600 měsíčně a loni taxi za měsíc najelo 1800 a letos 2000 kilometrů. „Jednoznačně nejvytíženější je tato služba ráno od půl sedmé do půl jedenácté,“ uzavřel místostarosta.