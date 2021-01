Klienti se již nyní vyjadřovali, zda budou mít o očkování, které je dobrovolné, zájem či nikoli. U těch, kteří se kvůli svému zdravotnímu či duševnímu stavu nemohli vyjádřit, museli sociální pracovníci získat prohlášení od rodinných příslušníků či opatrovníků.

„První očkování seniorů – jak v domovech a pobytových službách, tak očkování seniorů ve věku osmdesát a více let – by mělo začít v první polovině tohoto týdne,“ uvedl krajský koordinátora pro očkování proti covid-19 Jiří Lučan.

Podle něj projevili zájem o očkování také zaměstnanci uvedených služeb, a to zatím v 50 procentech přičemž je evidován postupný nárůst.

„Čísla zájmu u klientů i zaměstnanců se mění doslova z minuty na minutu. Zájem stále narůstá. Radost nám dělá i to, že se pro provádění očkování hlásí i praktičtí lékaři, které jsme jako kraj oslovili,“ přiblížil Jiří Lučan.

Jiří Lučan uvedl, že vakcíny pro seniory v domovech a pobytových službách by měly do Zlínského kraje dorazit v nejbližších dnech. Všichni mají být očkováni vakcínou Pfizer, což je podle něj klíčové.

„Především kvůli tomu, že lidé dostanou dvě dávky této vakcíny – tedy stejný typ. Po prvním očkování dostanou nejdříve 21. den druhou dávku,“ vysvětlil krajský koordinátor očkování.

HOLIŠ: VŠICHNI BUDOU VŠE VĚDĚT VČAS

Ráda bych se nechala očkovat. Mám strach z nákazy, ale nevím, kde se ta vakcína dává,“ reagovala na dotaz Deníku dvaaosmdesátiletá Anežka Čecháková ze Zlína. Není klientkou žádného pobytového zařízení pro seniory, ale protože dosáhla věku osmdesáti let, patří i ona do skupiny lidí, kteří mají dostat vakcínu mezi prvními.

„Od 15. ledna má být spuštěn centrální registr, který má umožňovat registraci několika způsoby. Prosím všechny o trpělivost. Při množství, ve kterém nám zatím dávky očkovací látky do kraje chodí, se na volné registrace seniorů nad 80 let dostane nejdříve ve druhé polovině ledna, v souladu s centrální strategií očkování. Systém má být hejtmanům představen v pondělí 11. ledna,“ vysvětlil Jiří Lučan.

Kraj by měl být poté schopen přenést včasnou informaci všem občanům.

„Jak přes starosty, tak přes praktické lékaře i zájmové skupiny – například kluby seniorů. Budou to v pravou chvíli vědět všichni,“ uvedl hejtman Zlínského kraje Radim Holiš.

„Pro seniory spouštíme informace, které budou zveřejněny na stránkách Zlínského kraje. Mohou je také sledovat na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR. To za předpokladu, že kromě svých znalostí mají mít k dispozici pomoc svých příbuzných. Pokud však senioři nebudou tyto možnosti mít, nejlepší variantou je, aby se obrátili o radu na své praktické lékaře. Ti znají navíc jejich zdravotní stav a mohou s nimi očkování probrat. Podle mne jde o nejlepší volbu,“ uvedl Jiří Lučan s tím, že kraj udělá maximum pro praktické lékaře, aby je v této dobrovolné činnosti podpořil.

„Budeme vděční, pokud se do očkování zapojí,“ zdůraznil koordinátor.

TĚŠENÍ SE NA OČKOVÁNÍ

Mezitím se pracovníci v sociálních pobytových zařízeních a v domovech pro seniory na očkování nejen připravují, ale někde se prý dokonce i těší. Jako například v Domově pro seniory zlínské Naděje.

„Těšíme se na to, až to bude. Vkládám do toho velké naděje. Myslím, že očkování pomůže,“ komentovala ředitelka zlínské Naděje Kateřina Pivoňková.

V jejich zařízení jsou nyní ve fázi příprav na očkování a vyřizování nezbytné administrativy. Podle Pivoňkové je k očkování klientů a pracovníků Naděje připraven i jejich praktický lékař.

„Co se týká zájmu našich pracovníků, pohybuje se nyní zhruba kolem 60 procent,“ doplnila Pivoňková.

Velký zájem o novou vakcínu je například i na Kroměřížsku.

„Máme již domluveny naše praktické lékaře. Nyní čekáme na pokyn koordinátora a informace a podklady. Čekáme už jen na zpětnou vazbu, kdy spustíme očkování.“ uvedla ředitelka Sociálních služeb města Kroměříže Dagmar Klučková.